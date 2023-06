Italia scippata dall’arbitro contro la Francia, scandalo agli Europei Under 21: il VAR non c’è Arbitraggio a dir poco rivedibile in occasione dell’esordio dell’Italia agli Europei Under 21: almeno tre errori clamorosi hanno penalizzato gli Azzurrini contro la Francia.

A cura di Vito Lamorte

Una prestazione a dir poco rivedibile quella dell'arbitro olandese Allard Lindhout in occasione della gara d'esordio dell'Italia agli Europei Under 21. Gli Azzurrini contro la Francia hanno perso 2-1 ma sono stati penalizzati in almeno un paio di circostanze dal direttore di gara alla Cluj Arena. Non c'è stata la possibilità di rimediare agli errori perché in questo torneo non c'è il VAR e nemmeno la Goal Line Technology: così fa ancora più male.

All'inizio del secondo tempo è stato negato alla selezione di Paolo Nicolato un calcio di rigore clamoroso per fallo di mano di Kalulu su colpo di testa di Pirola su angolo di Tonali: braccio larghissimo per il difensore milanista ma per il direttore di gara non c’è niente da sanzionare. Il tocco sembrava evidente anche a primo impatto, con il replay era ancora più clamoroso perché il braccio è largo ed è staccato dal corpo: il penalty è netto e si tratta di un episodio che farà discutere.

Come se non bastasse quanto accaduto poco prima dell'ora di gioco, ecco che c'è un altro grave errore arbitrale anche sul gol della vittoria per la Francia firmato da Barcola. L'azione è stato viziata da un fallo di di Gouiri non fischiato su Okoli: l'attaccante è intervenuto a gamba tesa sul difensore dell’Atalanta prima di effettuare il passaggio che Udogie avrebbe intercettato in area prima di regalare la palla a Barcola.

Svista arbitrale clamorosa che sommata al rigore non concesso agli Azzurri sul risultato di 1-1 è ancora più pesante.

Dulcis in fundo, per chiudere la serata in bellezza, l'arbitro Lindhout non ha concesso un gol evidente agli Azzurrini al 91′: su un colpo di testa di Bellanova c'è stato l'intervento di un difensore francese ampiamente dentro la porta ma né l'arbitro né l'assistente hanno ravvisato che la palla avesse superato la linea di porta.

Decisioni e situazioni non all'altezza per un torneo di questa portata.