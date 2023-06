Italia derubata all’esordio degli Europei U21: vince la Francia, ma il vero protagonista è l’arbitro Italia derubata all’esordio degli Europei U21: la Francia vince 2-1, ma il vero protagonista è l’arbitro olandese Lindhout che non concede un rigore solare e un gol agli Azzurrini.

A cura di Vito Lamorte

Italia derubata all'esordio degli Europei U21: la Francia ha vinto 2-1 ma è fin troppo evidente che il vero protagonista della gara è stato l'arbitro olandese Allard Lindhout, che nel secondo tempo ha penalizzato in ogni modo possibile gli Azzurrini. Nella manifestazione non c'è il VAR e neanche la Goal Line Technology ma quello che è successo alla Cluj Arena è davvero incredibile.

La Francia si è portata avanti a metà della prima frazione con un bellissimo gol di Kalimuendo: l'attaccante del Rennes ha sfruttato un cross di Kalulu e con il tacco ha bruciato Pirola battendo Carnesecchi sul secondo palo. Gli Azzurrini avevano approcciato al match con grande concentrazione e dopo aver subito lo schiaffo hanno reagito: da una punizione di Tonali è arrivato il pareggio di Pietro Pellegri, che di testa ha girato in rete con un movimento da vero attaccante.

La selezione di Ripoli si è portata in vantaggio poco dopo l'ora di gioco grazie alla rete di Barcola ma l'azione che ha portato al gol è viziata da un fallo su Okoli che l'arbitro non ha ravvisato: nel prosieguo c'è un erroraccio di Udogie in chiusura che apre la porta al calciatore francese ma è troppo evidente la scorrettezza di Gouri sul difensore dell'Atalanta da non poter essere segnalata.

Poco prima non era stato accordato un calcio di rigore all'Italia per un netto fallo di mano di Kalulu su un colpo di testa di Pirola in area: un tocco netto ed evidente col braccio da parte del difensore del Milan, che non lasciava nessun dubbio. Non l'ha pensata così l'arbitro olandese Lindhout.

La gara è stata evidentemente viziata dalle decisioni del direttore di gara, che nei minuti di recupero non ha assegnato un gol evidente alla selezione di Nicolato: Bellanova ha colpito di testa da buona posizione e la palla, dopo aver battuto sul palo, è finita oltre la linea di porta. Un difensore francese è intervenuto per cercare di salvare il salvabile ma ormai non c'era più spazio per recuperare: non per il direttore di gara Lindhout. Tutto normale.

Davvero difficile da digerire una sconfitta del genere per l'Italia ma bisogna voltare pagina subito perché ci sono due gare importanti da giocare per andare ai quarti.

Il tabellino di Francia-Italia

RETI: 22′ Kalimuendo, 36′ Pellegri, 62′ Barcola.

FRANCIA (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; K. Thuram (64′ Cherki), Caqueret, Kone (85′ Simakan); Barcola (64′ Olise), Kalimuendo (79′ Wahi), Gouiri (79′ Adli). CT: Ripoli.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola (75′ Cancellieri), Scalvini; Bellanova, Ricci (88′ Colombo), Rovella (75′ Miretti), Tonali, Udogie (88′ Parisi); Pellegri, Cambiaghi (46′ Gnonto). CT: Nicolato.

ARBITRO: Allard Lindhout (NED).