Perché l’Algeria ha lanciato fiori nella Senna durante la cerimonia delle Olimpiadi di Parigi Dietro il gesto della delegazione algerina c’è un episodio drammatico: lo ha fatto per commemorare il massacro dei connazionali avvenuto a Parigi il 17 ottobre 1961, quando la polizia francese sedò nel sangue una manifestazione di protesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Rose rosse nella Senna. La delegazione dell'Algeria le ha lanciate durante la sfilata nel giorno della cerimonia ufficiale di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo ha fatto per commemorare il massacro dei connazionali avvenuto a Parigi il 17 ottobre 1961, quando la polizia francese (guidata dal prefetto Maurice Papon) sedò nel sangue una manifestazione di protesta dei cittadini nordafricani. Era stata la sede transalpina del Fronte di Liberazione Nazionale a lanciare un appello per la mobilitazione per contestare il coprifuoco che era stato imposto ai cittadini algerini (non potevano uscire di casa dalle 20.00 alle 5.00).

Cosa accadde il 17 ottobre 1961 a Parigi

Gli agenti avevano ricevuto un ordine preciso: reprimere quella manifestazione che fu una sorta di adunata per 30 mila tra algerini e franco-algerini. Dovevano essere fermati con ogni mezzo, a ogni costo. L'azione fu violenta, nonostante al corteo partecipassero anche donne e bambini. Le persone che si trovavano in strada quella sera furono aggredite, offese e picchiate. Alcune restarono gravemente ferite. Altre ancora, uccise dai colpi sparati dalle forze dell'ordine in quei momenti di caos assoluto.

La ricostruzione dei fatti di allora racconta anche di molti algerini assassinati a sangue freddo o gettati vivi nella Senna. Cadaveri di uomini impiccati vennero addirittura ritrovati nei boschi. In migliaia furono arrestati, rinchiusi e seviziati in centri di detenzione. Numerose famiglie non sono mai riuscite a trovare le salme dei loro cari. Uno dei sopravvissuti a quella mattanza, Said Abtout, rivelò all'Agenzia France-Press cosa accadde, il terrore vissuto: "I poliziotti iniziarono a massacrare le persone, colpendole con i manganelli sulla testa, prendendole a calci in testa".