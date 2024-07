video suggerito

Il medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024: le medaglie dell'Italia e la classifica Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l'Italia cercherà di migliorare il medagliere dell'ultima edizione dei Giochi, quando gli Azzurri conquistarono la bellezza di 40 medaglie.

A cura di Alessio Morra

Dopo la splendida cerimonia d'apertura, da oggi a Parigi si assegnano le prime medaglie delle Olimpiadi 2024. L'Italia sogna in grande. L'obiettivo minimo è quello di fare meglio di tre anni fa, quando gli atleti italiani conquistarono complessivamente 40 medaglie, record assoluto, e vinsero medaglie per ogni giorno di gare. Stati Uniti e Cina saranno in lizza per il primo posto del medagliere, la Francia ha grandi ambizioni.

Il medagliere delle Olimpiadi Parigi 2024, la classifica completa

Nelle ultime Olimpiadi gli Stati Uniti ottennero 113 medaglie complessive e chiusero al primo posto nel medagliere davanti a Cina e Giappone. Francia, Gran Bretagna e Germania sperano di essere tra le primissime, mentre l'Italia cercherà di ottenere, come ha ricordato il Presidente del Coni Malagò, almeno 41 medaglie. Il medagliere attualmente è ancora vuoto, perché da oggi si assegnano le prime medaglie alle 11 con la finale dei tuffi con il trampolino da 3 metri sincronizzato e quella della squadra mista carabina aria compressa del Tiro a Segno.

Olimpiadi Parigi 2024, le medaglie d’oro dell’Italia

L'Italia nell'ultima edizione dei Giochi ottenne complessivamente 40 medaglie, quelle d'oro sono state 10. Quella più luccicante senza dubbio quella vinta da Marcell Jacobs, nella finale dei 100 metri. Nella cronometro individuale di ciclismo maschile l'Italia sogna con Filippo Ganna il primo oro di Parigi.

Le medaglie d’argento dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Sempre tre anni fa nell'ultima Olimpiade l'Italia ottenne pure dieci medaglie d'argento. Tre anni fa la prima delle quaranta medaglie fu proprio un argento, vinto da Luigi Samele nella scherma, precisamente nella sciabola individuale maschile.

Le medaglie di bronzo vinte dall’Italia

Il grosso del bottino tre anni fa venne dal bronzo. L'Italia conquistò ben venti medaglie di bronzo, praticamente la metà. E ora complessivamente cercherà di ripetersi e di migliorarsi con ogni tipo di metallo.