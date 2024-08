video suggerito

Alice D’Amato scrive la storia, medaglia d’oro nella trave: Italia da sogno con Esposito terza Alice D’Amato e Manila Esposito vincono l’oro e il bronzo nella specialità della trave: delusione per Blies che cade durante l’esercizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia può sognare e togliersi grandi soddisfazioni con Alice D'Amato che si porta a casa la medaglia d'oro nella specialità della trave: l'azzurra ha battuto le giganti Simone Biles e Rebeca Andrade andandosi a prendere il primo posto sul podio. Ma non è sola, perché anche Manila Esposito si è messa al collo una medaglia con il bronzo nella stessa disciplina, in un pomeriggio caratterizzato dalle cadute di tutte le atlete. Sono le prime medaglie olimpiche italiane per questo attrezzo che assicurano alle ginnaste un posto nella storia.

Dopo l'argento ottenuto nell'all-around è arrivata la gioia più grande, in una giornata in cui bisognava sgomitare contro i giganti per ottenere almeno un posto nel podio: invece è arrivata una doppietta sublime e la soddisfazione di aver tenuto fuori dai primi tre posti la fuoriclasse Biles, amareggiata per una caduta che ha condizionato il suo punteggio.

Alice D'Amato, un oro per la storia

Quando sullo schermo è comparso il punteggio di 14.333 in pochi ci potevano credere: Alice D'Amato è stata la prima ginnasta del pomeriggio a non cadere dalla trave e a svolgere l'esercizio con pochissime sbavature, portandosi a casa un punteggio che già le faceva presagire una medaglia. La sua è stata una vera e propria impresa, con una prestazione senza sbavature e soprattutto senza nessuna caduta: sembra scontato, ma tutte le atlete hanno subito delle penalità, compresa l'arrabbiatissima Simone Biles, con la ligure che invece ha tenuto altissima la concentrazione dal primo all'ultimo secondo del suo esercizio.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

Dopo averci messo tutto ciò che aveva ha dovuto incrociare le dita per sperare di finire almeno al terzo posto. Dopo di lei infatti si sono esibite la campionessa statunitense e la brasiliana Andrade, entrambe condizionate da due cadute che le hanno portate addirittura fuori dalla top 3 dopo momenti lunghi e concitati. È l'impresa di D'Amato ma anche di tutta l'Italia che non era mai riuscita a portare a casa una medaglia olimpica in questa specialità.

Manila Esposito medaglia di bronzo

Accanto ad Alice D'Amato però c'è anche l'enorme orgoglio di Manila Esposito che si è piazzata al terzo posto con il punteggio di 14.000. Anche per lei si tratta di un momento storico: è l'atleta più piccola della delegazione azzurra con i suoi 17 anni e soprattutto sta vivendo la prima Olimpiade della sua vita. Fino alla fine ha lottato con Zhou per sottrarle la medaglia d'argento ma si è arresa soltanto per poco, portando comunque a casa un risultato importantissimo e contribuendo alla straordinaria doppietta azzurra.