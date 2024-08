video suggerito

Antonino Pizzolato favoloso nel sollevamento pesi: l’azzurro vince la medaglia di bronzo Antonino Pizzolato vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel sollevamento pesi categoria 89KG. L’azzurro si prende il podio olimpico in extremis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonino Pizzolato, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel sollevamento pesi categoria 89KG. L'azzurro si prende il podio olimpico in extremis. Successo pazzesco per il 27enne di Castelvetrano che bissa il bronzo conquistato tre anni fa negli 81 kg a Tokyo 2020. L'atleta siciliano fa la storia dato che erano 92 anni che un atleta italiano non riusciva a conquistare due medaglie di fila nel sollevamento pesi in due edizioni delle Olimpiadi consecutive. Esplosione di gioia per Pizzolato con tutto il suo team subito dopo aver saputo il risultato finale.

Il podio finale nel sollevamento pesi

Primo posto e medaglia d'oro invece per il bulgaro Nasar che solleva 224 kg nello slancio e chiude la gara con un totale di 204 kg. Seconda posizione invece e medaglia d'argento per il colombiano Lopez con un totale di 390 kg. Il bronzo di Pizzolato è stato centrato a 384 kg, appena un chilo in più del quarto, il moldavo Robu. Decisiva per la medaglia dell'azzurro la chiamata della moviola dello staff italiano, che al terzo tentativo aveva visto annullare lo slancio, per poi vedersi confermare la sua prova nel sollevamento. L'azzurro di fatto con con 172 nello strappo e 212 nello slancio totalizza un punteggio complessivo di 384 centrando così il gradino più basso del podio e dunque il bronzo.

Lo storico bronzo conquistato da Nino Pizzolato

Il bronzo di Pizzolato assume un significato importantissimo dal punto di vista storico dato che l'atleta azzurro è diventato il terzo sollevatore italiano centrare almeno due podi olimpici dopo i Carlo Galimberti e Pierino Gabetti. Pizzolato però è riuscito nell'impresa di essere il primo a vincere due medaglie in due categorie di peso differenti. L'Italia complessivamente, nella sua storia, ha ottenuto nel sollevamento pesi ben 18 medaglie olimpiche conquistate nell'arco temporale di 104 anni.