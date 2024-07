video suggerito

Le Fate azzurre vincono l’argento nella ginnastica artistica, l’Italia l’aspettava da un secolo Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Giorgia Villa ed Elisa Iorio hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi 2024. Oro agli Stati Uniti di Simone Biles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

493 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Fate sono d'argento. Una prestazione straordinaria quella delle ragazze della ginnastica che regalano all'Italia la nona medaglia dei Giochi Olimpici di Parigi. I nomi delle meravigliose ginnaste azzurre, vincitrici dell'argento, sono Alice D'Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Giorgia Villa ed Elisa Iorio. Oro all'imbattibile squadra americana capitanata da una straordinaria Simone Biles. L'Italia vince la nona medaglia in queste Olimpiadi e sale nel medagliere.

L'Italia ha fatto la storia: medaglia dopo 96 anni

Indescrivibile quello che è successo a Parigi, dove le Fate, le cinque meravigliose campionesse italiane della ginnastica artistica hanno vinto la medaglia d'argento ai Giochi 2024. É come fosse un oro, perché in questo campo con le americane della mitica Simone Biles vincere è quasi impossibile. Per l'Italia è un traguardo straordinario. Perché era dal 1928, cioè da 96 anni che l'Italia non vinceva una medaglia così pesante nella ginnastica artistica.

Il coronamento di un sogno per queste ragazze che negli ultimi anni hanno ottenuto grandi traguardi, hanno raggiunto vette importante, ma che agli ultimi Giochi avevano chiuso al quarto posto. Ora sono seconde Alice D'Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Giorgia Villa ed Elisa Iorio e dietro solo agli Stati Uniti. Si piange, lacrime di gioia, bellissime, che significano tanto, rappresentano la fatica, le emozioni, il lavoro di una vita intera che viene materialmente rappresentato dalla medaglia d'argento.

Oro agli Stati Uniti, Simone Biles superba

Simone Biles ha vinto il primo dei cinque ori a cui ambisce. É stata lei a chiudere l'opera e a regalare il primo posto agli Stati Uniti, Biles acclamata da migliaia di tifosi, ha chiuso l'ultimo esercizio con un 14.666 al corpo libero. Stati Uniti primi con 171.296. Argento per l'Italia con 165.494. Bronzo per il Brasile, piegato di quasi un punto dalle Fate azzurre (164.497). Quarta la Gran Bretagna, poi Canada e Cina.