L'Italia è fenomenale, batte la Francia e vince l'oro nella spada femminile: la scherma non tradisce L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella spada femminile a squadra. Alberta Santuccio, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo hanno battuto con una rimonta straordinaria la Francia.

A cura di Alessio Morra

La spada femminile è d'oro. Navarria, Rizzi, Santuccio e Fiamingo hanno vinto la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi battendo al termine di una finale favolosa la Francia, piegata 30-29 dopo il minuto supplementare. Per l'Italia è il terzo oro in queste Olimpiadi e l'undicesima medaglia in assoluto.

Avvio equilibrato, poi la Francia prova a scappare

La finale della spada a squadre femminile è attesissima. Al meraviglioso Gran Palais c'è l'Italia che sfida la Francia, che ha tutto il tifo del pubblico, che accoglie le quattro transalpine con la Marsigliese cantata a squarciagola. Candassamy e Santuccio sono le prime a salire in pedana. L'azzurra chiude la prima manche avanti, è 3-2.

Poi tocca a Mallo-Breton e Giulia Rizzi. Con la francese che permette il sorpasso alla Francia che si porta sul 6-5. Rossella Fiamingo ha quindi il compito di riportare avanti l'Italia e lo fa contro Vitalis, che invece fa allungare le padroni di casa che volano sul 9-5.

Rizzi dà il là alla rimonta dell'Italia

Candassamy e Rizzi tornano avversarie nella quarta sfida. La friulana che è stata l'unica a vincere il suo duello deve provare a ridurre il gap e ci riesce. La Francia dopo il quarto assalto è 12-10. Santuccio e Vitalis quindi in parità, ed è 15-13. Mara Navarria prende il posto di Rossella Fiamingo e affronta Mallo-Breton, che fa totalmente la differenza e riporta la Francia avanti di cinque stoccate.

Al supplementare l'Italia è campione, Santuccio formidabile

Rizzi però è fantastica, così come Navarria che riescono a rimettere l'Italia in parità: è 22-22. Poi 23-23 e con una stoccata meravigliosa Navarria mette la freccia, azzurre sul 24-23. Il finale è al cardiopalma. La tensione è palpabile, il pubblico è caldo. Alberta Santuccio mantiene il vantaggio, è 27-26 a 1'03" dal termine. Mallo-Breton riesce a superare Santuccio, 29-28. Ma la siciliana con coraggio a 15 secondi dal termine fa 29-29. Si fa al minuto supplementare. Chi fa la stoccata ha vinto l'oro.