Marta Maggetti vince la medaglia d’oro nel windsurf: rimonta due avversarie in un finale da brividi Per l’Italia arriva un’altra medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi: Marta Maggetti trionfa nella finale femminile di windsurf con un brivido negli ultimi istanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Incredibile finale per Marta Maggetti che porta a casa la medaglia d'oro nella finale femminile di windsurf: dopo una partenza non proprio brillante l'italiana ha puntato tutto sul finale di gara dove è stata premiata passando da possibile terza a prima sul podio.

La medaglia numero 18 per la delegazione azzurra arriva dalla vela, dalla straordinaria cagliaritana che in un battito di ciglia è passata sul gradino più alto: una visione improvvisa, una strategia improvvisata in acqua che le ha permesso di battere tutte le avversarie e mettersi al collo il metallo più prezioso che mancava dal 2000, dal successo di successo di Alessandra Sensini.

La partenza sottotono

Eppure le premesse al momento della partenza non erano così buone. Dopo essersi qualificata in semifinale l'italiana aveva comunque una medaglia assicurata, dato che la finale era una corsa a tre con l'israeliana Kantor e la britannica Wilson. Prima della partenza Maggetti era caduta in acqua e le prime battute non le hanno permesso di sperare nell'oro: l'avvio spesso condiziona le gare e alla boa l'italiana era indietro, sconfortata per la rimonta che avrebbe dovuto mettere in atto per rientrare in corsa per il primo posto.

Un finale da brividi

Ma quando sembrava destinata alla medaglia di bronzo Maggetti ha stupito tutti con un colpo di scena inatteso. D'improvviso ha scelto una traiettoria alternativa rispetto alle due avversarie e si è ritrovata in testa, davanti alle altre due imbarcazioni, pronta a lottare con Kantor per il gradino più alto del podio.

Alla fine è stata proprio lei ad avere la meglio, passando tutte a metà gara e festeggiando travolta dalle lacrime. L'italiana non se lo aspettava, eppure ha compiuto una vera e propria impresa che ha portato agli azzurri la sesta medaglia d'oro di questa spedizione, una delle più inattese e sicuramente la più clamorosa fin qui per come è arrivata.