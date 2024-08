video suggerito

Nadia Battocletti vince l’argento alle Olimpiadi ed è incredula dopo una gara fenomenale nei 10mila Medaglia d’argento per Nadia Battocletti, che è arrivata al secondo posto nei 10mila metri femminili di Parigi 2024. Un’impresa vera quella dell’atleta trentina, che regala la medaglia numero 35 all’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Un'impresa assoluta quella di Nadia Battocletti che ha vinto la medaglia d'argento nei 10mila femminili. Una gara condotta e disputata in modo splendido dall'atleta trentina, che dopo il quarto posto dei 5mila, realizza un'impresa vera. Battocletti era incredula dopo la medaglia d'argento, che è un risultato straordinario.

La finale perfetta dei 10 mila di Battocletti

Dopo il quarto posto dei 5mila Battocletti aveva detto che per lei la medaglia era un sogno, un riconoscimento, ma essere un esempio per i ragazzini, i bambini era il massimo. Ora la medaglia l'ha vinta, è riuscita a conquistarla nei 10mila e ha realizzato un'autentica: è un argento che vale quanto un oro.

Perché in pochi le davano chance, ma lei è stata perfetta, non ha sbagliato nulla. Una conduzione della gara perfetta: è sempre stata tra le prime, poi ha accelerato quando doveva ed è andata a duellare nell'ultimo giro con le prime tre, in due le ha superate, ha provato pure il colpaccio, ma non ci è riuscita. Poco male. Questo è un argento pesantissimo.

Le parole di Nadia Battocletti

Ero arrivata a queste Olimpiadi con la voglia di imparare tanto e di mettermi alla prova. I 5mila erano il mio focus. Nelle ultime settimane ho avuto qualche problema fisico che mi ha portato a ridurre il carico. E ai 10mila non ci pensavo proprio, questa è appena la quarta volta che li faccio. Volevo divertirmi ancora un po'. Sono entrata in pista con una spensieratezza. Ho avuto un problema fisico che mi ha dato fastidio. Negli ultimi 500 metri ho avuto gli occhi aperti e ho pensato: ‘Adesso non mi scappate'. Devo ringraziare tanto la mia famiglia, gli sponsor, lo staff, le Fiamme Azzurre.