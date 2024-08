video suggerito

Nadia Battocletti mostra che cos’è il vero spirito olimpico: “Mi dà gioia vedere i bambini che corrono” Quarta nei 5000 Battocletti ha assaporato il bronzo per un paio d’oro per la squalifica di Kipyegon, poi riabilitata. Ma la medaglia olimpica non è l’unica cosa che conta per l’atleta italiana, che ha fatto un discorso splendido dopo la finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nadia Battocletti è una delle grandi protagoniste dei Giochi dell'Italia. La medaglia nei 5000 non l'ha vinta, anche se per un paio d'ore è stata sua. La squalifica di Kipyegon è stata cancellata dal ricorso del Kenya. Il bronzo è sfumato, ma va bene lo stesso a questa ragazza trentina che parlando a caldo in diretta con la Rai ha mostrato il vero spirito olimpico dicendo delle parole meravigliose. Una lezione di sport autentica quella di Battocletti che tornerà in pista per i 10000 metri tra qualche giorno.

Quarta, poi terza, poi ancora quarta: che beffa

Battocletti che è campionessa europea di 5000 e 10000, alle Olimpiadi si è presentata con un grande sogno: quello della medaglia, difficile da raggiungere considerate le tante avversarie. L'azzurra ha disputato la gara dei 5000 in modo perfetto. Ha gestito e nel finale ha provato a rimontare. Nell'ultimo giro è passata dall'ottavo al quarto posto, con record italiano. Chiusa la gara c'era un po' di amaro in bocca per l'ennesima medaglia di legno. Poi però c'è stata la squalifica di Kipyegon per scorrettezza. Nadia è salita al terzo posto, ma sapeva bene che ci sarebbe stato il ricorso del Kenkya, che è stato accolto.

Le parole a caldo di Battocletti

In attesa del ricorso keniota Battocletti ha parlato della sua gara su Rai 2: "Sono davvero molto felice per come è andata la gara, ho accantonato l'infortunio. Ora se sto bene punto anche a partecipare ai 10mila", poi ha aggiunto: "I momenti bui mi hanno insegnato a risalire più forte. Grazie a tutti gli italiani che ogni giorno mi scrivono. Queste cose mi fanno scoppiare il cuore di gioia".

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

Le splendide parole di Battocletti dopo i 5000

Le Olimpiadi sono il massimo per ogni atleta, ma c'è qualcosa che vale di più di una medaglia. Quelle parole erano già piuttosto chiare, ma con un sorriso e una calma coinvolgenti Battocletti ha detto delle parole che rappresentano al meglio lo spirito olimpico, parole che valgono più di una medaglia: "Sarebbe bello vincere la medaglia per me e la mia famiglia che fatto tanti sacrifici. Io spero che possa essere un esempio. Mi dà gioia vedere tanti giovani e bambini che corrono e ringrazio tutti coloro che dall'Italia mi stanno sostenendo".