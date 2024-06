video suggerito

Nadia Battocletti fa la storia: oro bis agli Europei dominando i 10mila con il nuovo record italiano Nella finale dei 10 mila metri femminili agli Europei di Roma di atletica leggera, Nadia Battocletti è semplicemente straordinaria: vittoria in solitaria, un trionfo con cui si aggiudica la seconda medaglia d’oro, sgretolando anche il record italiano sulla distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Nadia Battocletti è straordinaria nei 10 mila metri agli Europei di Roma, con un assolo incredibile con cui si prende la seconda medaglia d'oro di un torneo semplicemente spettacolare. La vittoria è stata un trionfo in solitario, stabilendo anche il nuovo record italiano sulla distanza con cui si premia per il secondo storico oro.

In quattro azzurre in finale, per un 10 mila metri che sarebbe dovuto essere storico e che ha visto le azzurre protagoniste. In un parterre iniziale di tutto rispetto. Nadia Battocletti era pronta a fare il bis sul podio, osservando da vicino una delle principali rivali, la scozzese Eilish McColgan insieme alla slovena Klara Lukan, protagonista con l'italiana di tante sfide testa a testa, e un team britannico particolarmente forte grazie alla presenza di altri talenti come Megan Keith, leader stagionale, e Jessica Warner-Judd.

La finale dei 10 mila metri, l'assolo di Battocletti

Tornando all’Italia, in gara la nostra nazionale si presentava con Nadia Battocletti e Federica Del Buono, insieme ad Anna Arnaudo, recentemente miglioratasi a Londra, Valentina Gemetto ed Elisa Palmero a concludere la nutrita presenza azzurra in finale. Battocletti e Del Buono tengono il ritmo delle migliori nella prima parte di gara mentre le altre azzurre pagano ritardi importanti, con la sola Palmero che resta in scia del primo gruppo per poi cedere anche lei.

La finale si decide tra sei atlete dove Del Buono e Battocletti sembrano posizionate nel migliore dei modi, lasciando fare ritmo alle avversarie e gestendo sforzo ed eventuali sortite. Lukan continua a fare il ritmo, quando dopo metà gara restano in 5 in avanti iniziando i vari doppiaggi. Battocletti e Keith restano in avanti, con Van Es che fatica a restare in scia mentre tutte le altre si staccano via via che i chilometri percorsi aumentano. Poi, Battocletti nell'ultimo giro decide di rompere gli indugi: lascia le avversarie sul posto e se ne va a prendersi il record italiano e il secondo oro europeo