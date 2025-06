video suggerito

Tacchini e Casadei straordinari: conquistano l’oro agli Europei di canoa stabilendo il nuovo record Straordinaria giornata di chiusura degli Europei di canoa in Cechia per i colori azzurri: Tacchini e Casadei conquistano la medaglia d’oro nel C2 500 stabilendo il nuovo record continentale. Poco prima, il bronzo di Burgo e Freschi nel K2 500, l’oro e l’argento nella paracanoa di Veronica Biglia e di Viktorjia Shablova. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

120 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due nuovi campioni d'Europa nella specialità del C2 500, canoa di velocità la cui kermesse continentale si è disputata in Cechia e che si è conclusa con l'Italia che ha fatto il classico botto: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. I due atleti azzurri hanno conquistato una strepitosa medaglia d'oro dopo una finale pazzesca che li ha visti riuscire a tagliare il traguardo solamente al fotofinish sull'imbarcazione spagnola, con un tempo da favola che è diventato il nuovo primato europeo. Per il duo italiano è la seconda medaglia d'oro in tre anni e per l'Italia è la seconda medaglia giornaliera in questi Europei dopo che Samuele Burgo e Tommaso Freschi, si erano confermati coppia di bronzo nella specialità K2 500.

Tacchini e Casadei perfetti: medaglia d'oro con il nuovo primato europeo

Tacchini e Casadei erano ovviamente tra i favoriti ma si sapeva da subito che non sarebbe stato per nulla facile nelle acque di Racice riuscire a salire sul gradino più alto del podio. Ma alla fine ce l'hanno fatta, con una impresa epica dove hanno stampato all'arrivo l'equipaggio spagnolo che si è dovuto accontentare della seconda piazza. La classica finale perfetta in cui sono riusciti all'inizio a gestire le energie nei primi 250 metri, per poi intraprendere una rimonta nel finale impressionante chiudendo con il crono di 1.36.058. Un tempo da favola con cui Tacchini e Casadei hanno stabilito il nuovo record europeo che era detenuto fino ad oggi dalla Russia ed era imbattuto dal lontano 2017.

L'Italia sul podio anche nel K2 500 e con due medaglie nella paracanoa

Una giornata conclusiva che per l'Italia della canoa veloce ha i connotati di una data storica da ricordare a lungo. Oltre all'oro con record continentale, poco prima i colori azzurri erano saliti già sul podio, ripetutamente. Era infatti arrivato poco prima il bronzo di Samuele Burgo e Tommaso Freschi, nel K2 500, mentre nella paracanoa, è stata Veronica Biglia a sbaragliare la concorrenza diventando la nuova campionessa europea nel VL2 200 femminile, poco prima dell'argento di Viktorjia Shablova nella finale VL1 200 femminile.