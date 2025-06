video suggerito

Chi è Sofia Cantore, diventata a 25 anni la calciatrice più pagata nel calcio femminile italiano Sofia Cantore è ufficialmente un nuovo attaccante di Washington Spirit. Il suo trasferimento dalla Juventus al club statunitense è giù storia: si tratta della calciatrice più pagate nel calcio femminile italiano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sofia Cantore è ufficialmente una nuova giocatrice di Washington Spirit. Dalla Juventus Women agli Stati Uniti per scrivere anche e subito un pezzo di storia. L'attaccante classe 1999 sarà infatti la prima italiana a giocare nel campionato femminile statunitense. Oltre a questo primato infatti, ciò che rende il trasferimento ancora più clamoroso è stata la volontà del club statunitense nel voler puntare fortemente sulla Cantore. Basti pensare che il calcio femminile negli States è paragonabile alla Premier League in Inghilterra e anche in questo caso si tratta di un campionato molto ricco.

Sofia Cantore con la maglia della Juventus.

Un trasferimento che ha rotto un po' delle barriere dato che gli Stati Uniti hanno pescato per la prima volta un'italiana valutando al meglio questo investimento anche per via del regolamento in vigore. La National Women's Soccer League prevede infatti che ogni squadra possa avere un massimo di 7 giocatrici non statunitensi. Il fatto di aver puntato sulla Cantone significa dunque l'intenzione forte di puntare sull'attaccante italiano per cui il club ha speso ben 300mila euro. E qui l'ennesimo record dato che si tratta dell'incasso più alto nel mercato del calcio femminile in uscita.

Le caratteristiche di Cantore che hanno colpito il club di Washington

Sofia Cantore ha 25 anni ed è considerata come una calciatrice veloce e abile nel dribbling, che può giocare sia da centravanti sia da ala. Basti pensare che nell'ultima stagione ha segnato 18 gol in 39 partite totali, contribuendo alla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia da parte della Juventus. Assieme a Cristiana Girelli e Barbara Bonansea formava il miglior attacco del campionato. Il suo palmares alla Juventus è però ricco di altri trofei come altri due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana con la Juventus, da cui era stata presa a nemmeno 18 anni, nel 2017.

Sofia Cantore in gol con l'Italia.

Nella sua carriera infatti, l'attaccante originaria di Lecco, aveva giocato anche in prestito nel Verona, nella Florentia San Gimignano e nel Sassuolo. Il momento più alto della sua carriera è stato nel 2020 quando Cantore ha esordito in Nazionale italiana totalizzando 37 presenze e 5 gol. E infatti proprio queste sue caratteristiche oggi la rendono la giocatrice più attesa dell'Italia agli Europei. Tesa dunque alla Nazionale prima di immergersi poi in questa nuova ed entusiasmante esperienza a Washington che rappresenta un vanto per lei e per tutto il calcio femminile italiano.