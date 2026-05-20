Chi è Issa Doumbia, il talento italiano che il Venezia vende a 25 milioni e non vedrà la Serie A

Issa Doumbia è un centrocampista italiano classe 2003 che a 22 anni ha conquistato la Serie A e il calcio europeo. Il Venezia l’ha ormai venduto all’estero per una pioggia di milioni. Il giocatore rappresenta il futuro anche per la Nazionale azzurra.

Issa Doumbia sta per diventare un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona. Una plusvalenza pazzesca per il Venezia che nel 2024 l'avevo preso per 1 milioni dalla Serie C, precisamente dall'Albinoleffe, arrivando ora a cederlo ai portoghesi che sfiora i 30 milioni. Dopo la promozione in Serie A con i lagunari, condita da ben 8 gol e 6 assist, Doumbia è diventato uno degli oggetti del desiderio di diversi top club italiani, ma a spuntarla è stato lo Sporting. Si tratta di un giocatore che presto potremmo vedere anche in pianta stabile nella nostra Nazionale maggiore visto che ha già esordito in Under 21 nel 2025. La Costa d'Avorio lo starebbe corteggiando per provare a fargli cambiare idea ma Doumbia sembra deciso a indossare la maglia azzurra.

Nato il 16 ottobre 2003 a Treviglio, in provincia di Bergamo, Doumbia ha la nazionalità italiana ma possiede proprio il passaporto ivoriano, legato alle origini della sua famiglia. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'AlbinoLeffe, club bergamasco con cui fa tutta la trafila fino al debutto in prima squadra in Serie C, sotto la guida di tecnici come Giovanni Lopez, che ne hanno valorizzato le doti, Doumbia è diventato presto un giocatore quasi completo. Dopo un anno Doumbia diventa un titolare inamovibile nel Venezia centrando numeri impressionanti per un centrocampista, che trascinano il Venezia alla conquista della promozione in Serie A.

Issa Doumbia in azione con la maglia del Venezia.

Si tratta di un centrocampista moderno e "totale". Piede destro, Doumbia abbina una struttura fisica imponente a un'ottima progressione. La sua dote migliore sono gli inserimenti senza palla: quando si butta dentro l'area avversaria è difficilissimo da marcare per i difensori. Non è un rifinitore estetico o una seconda punta adattata ma un centrocampista di sostanza, diretto e verticale. Unisce un'ottima fase di copertura e recupero palla a una freddezza micidiale negli ultimi metri (la maggior parte dei suoi gol arriva su azione, inserendosi centralmente in area di rigore). Nonostante la giovanissima età, si distingue per una sfrontatezza e una serenità fuori dal comune. Il suo modello di ispirazione è sempre stato Paul Pogba: "Mio padre mi ha messo in testa il pallone come riferimento, io invece mi ispiro a Pogba". Ha dichiarato che non percepisce minimamente la pressione mediatica e che non legge ciò che si dice su di lui.

Doumbia con la maglia dell’Italia Under 21.

Doumbia come jolly della Nazionale Italiana per il futuro

Le sue prestazioni lo hanno portato stabilmente nel giro della Nazionale Italiana Under 21, blindando di fatto il suo futuro internazionale in maglia azzurra. Da capire se già contro Grecia e Lussemburgo il CT Baldini vorrà convocarlo mettendo dunque al sicuro questo talento per il futuro della Nazionale italiana. Le sue prestazioni dominanti a centrocampo hanno attirato gli occhi della Juventus, che lo ha inserito concretamente nel mirino per il futuro. Ma nelle ultime ore a muoversi con decisione è stato lo Sporting. I dirigenti del club lusitano sono arrivati in Italia per chiudere l'acquisto e strapparlo al Venezia prima ancora che possa esordire nella massima serie italiana.