Giro d’Italia LIVE, oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari: si parte alle 12:30, il percorso è di 195km

La 11ª tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, mercoledì 20 maggio, si parte da Porcari alle ore 12:30. Orario di arrivo tra le ore 17 e le 17:30. I ciclisti correranno tra Toscana e Liguria, verranno toccate le province di Lucca, Massa Carrara, Spezia e Genova. Si tratta di una tappa da 2850 metri di dislivello, tanti saliscendi e un finale che potrebbe riservare in termini di fatica agli uomini di classifica. La maglia rosa resta ad Eulalio.

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