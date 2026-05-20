Giro d’Italia LIVE, oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari: si parte alle 12:30, il percorso è di 195km

La 11ª tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, mercoledì 20 maggio, si parte da Porcari alle ore 12:30. Orario di arrivo tra le ore 17 e le 17:30. I ciclisti correranno tra Toscana e Liguria, verranno toccate le province di Lucca, Massa Carrara, Spezia e Genova. Si tratta di una tappa da 2850 metri di dislivello, tanti saliscendi e un finale che potrebbe riservare in termini di fatica agli uomini di classifica. La maglia rosa resta ad Eulalio.
Dove vedere la 11° tappa in tv e streaming
La Rai manderà tutto in onda in chiaro. Si parte prima su RaiSport HD e dalle 14 in punto si passerà su Rai 2, che manderà in onda tutta la tappa numero 11 fino all'arrivo prima del consueto Processo alla Tappa. Tutto visibile anche in chiaro in streaming con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno altrettanto vedere la Porcari-Chiavari, streaming con HBO, DAZN e discovery+.
11ª tappa del Giro d'Italia: da Porcari a Chiavari
L'11ª tappa del Giro d'Italia da Porcari a Chiavari sarà di 195 km. Si tratta di un percorso formato da 2850 metri di dislivello, tanti saliscendi e un finale molto faticoso. Il percorso prevede 108 chilometri prima di imboccare il Passo del Termine (terza categoria), e poi dopo la discesa si proseguirà col Colle di Guaitarola (5,7 km al 6,4% di pendenza media, ultimi 1500 metri al 9,6%). A 28 chilometri dall'arrivo invece verrà affrontato il Colla dei Scioli (terza categoria) con il Chilometro Red Bull posto al termine della salita di Cogorno (4,6 chilometri al 6,7%).