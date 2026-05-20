Ganna al Giro frantuma il record a crono che durava da più di 20 anni e annuncia il ritorno in pista

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Filippo Ganna si prende la tappa a cronometro tra Viareggio e Massa, prima vittoria in questo Giro 2026, l'ottava in totale nella Corsa Rosa di cui ben 7 nelle prove contro il tempo. Un maestro assoluto il piemontese della INEOS che ha dominato i 42 chilometri del percorso, strappando un nuovo record che durava da oltre 20 anni: con 54,9km/h di media mai nessuno prima era riuscito a reggere questo ritmo oltre i 40 chilometri. Ganna si è preso anche questo primato in un giorno speciale: è stato ufficializzato il suo ritorno in pista.

Ganna a crono al Giro, il ct Marco Villa: "Farà i Mondiali su pista"

Filippo Ganna ritorna in pista, è proprio il caso di dirlo, nel giorno in cui strapazza tutti al Giro d'Italia nella tappa che non poteva fallire, la crono Viareggio-Massa: il ct azzurro Marco Villa ha infatti confermato quasi contemporaneamente alla prova mostruosa contro il tempo, che rilancia la propria sfida anche sull'anello: "In azzurro lo rivedremo sicuramente ai Mondiali e ci punterà molto. Dopo il Tour de France avrà due mesi per preparare i Mondiali a crono…. ma ritornerà anche ai Mondiali su pista. Il percorso degli Europei, invece, non lo ritengo adatto".

Per Filippo Ganna ufficiale il ritorno in pista dopo un anno e mezzo di strada: farà i Mondiali ad ottobre

Un annuncio che tutti speravano ma che nessuno dava per scontato con l'azzurro che aveva fatto la sua ultima apparizione in pista nel 2024, prendendosi un anno e mezzo sabbatico per concentrarsi sulle prove in strada. Ora, il ritorno, in grande stile, ai Mondiali su pista che si disputeranno a Shanghai in Cina, dal 14 al 18 ottobre. Una conferma che arriva in contemporanea ad una vittoria strabordante, dove non ha avuto rivali, prendendosi la prima vittoria in questo Giro, l'ottava complessiva nella Corsa Rosa (di cui 7 a crono), il 40° successo in carriera.

Ganna e il record a crono: frantuma quello di Millar di più 20 anni fa

Vittoria a Massa, al Giro, con record annesso: perché sfiorando la folle media dei 55km/h mai nessuno prima di Top Ganna era riuscito a reggere questo ritmo su un percorso di oltre 40 chilometri. Il precedentemente primato risaliva ad oltre vent'anni fa, quando nel 2003 fu David Millar se lo prese al Tour, alla 19ª tappa da Pornic a Nantes, in una prova a cronometro individuale di 49 chilometri. In quell'occasione il corridore scozzese registrò una media strabiliante di 54,351 km/h , stabilendo quello che è rimasto il record della cronometro più veloce della storia nei Grandi Giri per distanze superiori ai 40 chilometri, fino all'impresa di Ganna.

Filippo Ganna: una carriera di successi e record su strada e pista

Il fuoriclasse piemontese è arrivato a questo Giro proprio con la crono (l'unica per questa edizione 109) come principale obiettivo, riuscendo a fare poker in questo 2026: oltre al successo di ieri, si era già preso le prove contro al tempo della Volta Algarve e della Tirreno-Adriatico, oltre ad aver vinto la Dwars door Vlaanderen, migliorandosi rispetto al 2025 in cui si era fermato a tre successi (una tappa al Giro d’Italia, una frazione alla Vuelta di Spagna, Campionati Nazionali).

Ganna sul palco per la premiazione nella 10a tappa del Giro dopo la crono Viareggio–Massa

Il tutto nel periodo di "pausa" dai Velodromi dove tornerà ad ottobre. Anche su pista, Ganna proverà di nuovo a fare la differenza, nel ricordo del mitico Record dell’Ora (56,792 km del 2022), i sei titoli iridati nell’inseguimento individuale conquistati tra il 2016 e il 2023, nonché ripartendo da primatista mondiale dell’inseguimento individuale conquistato nel 2022.