Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 11ª tappa Porcari-Chiavari: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

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Dopo la cronometro il Giro d'Italia vivrà oggi una tappa, undicesima dell'edizione 2026, tutt'altro che interlocutoria. Almeno, così dovrebbe essere. Una tappa di 195 km che porterà i ciclisti da Porcari a Chiavari. Una giornata che potrebbe regalare fughe e imprese eroiche. 2850 metri di dislivello, tanti saliscendi e un finale che lascia spazio ad attacchi. Diretta TV su Rai 2 e RaiSport HD in chiaro, streaming con RaiPlay. Diretta per abbonati con Eurosport 1.

L'undicesima tappa del Giro 2026 sarà tra Toscana e Liguria, verranno toccate le province di Lucca, Massa Carrara, Spezia e Genova. Si parte alle 12:30. L'arrivo è stimato tra le ore 17 e le 17:30. Gli uomini di classifica potrebbero cercare di guadagnare qualcosa, ma occhio a chi velleità di vittoria di tappa, la possibilità di attaccare c'è. Dopo 108 che sulla carta dovrebbero essere tranquilli arriverà il Colle di Guaitarola, nella parte finale ci saranno il Colla dei Scioli e il Chilometro Red Bull che sarà posto al termine della salita di Cogorno.

11ª tappa, Porcari-Chiavari: 195 km insidiosi

Oggi dunque l'undicesima tappa del Giro d'Italia 2026, una frazione di 195 km da Porcari a Chiavari. Dopo la cronometro che ha aperto la seconda settimana la Corsa Rosa proseguirà con una frazione che non si può letteralmente prendere sottogamba: 2850 metri di dislivello, tanti saliscendi e un finale che potrebbe avere un impatto anche nelle gambe degli uomini di classifica. Dopo 108 chilometri tranquilli si imboccherà il Passo del Termine (terza categoria), dopo la discesa si affronterà il Colle di Guaitarola (5,7 km al 6,4% di pendenza media, ultimi 1500 metri al 9,6%). A 28 chilometri dall'arrivo invece verrà affrontato il Colla dei Scioli (terza categoria) con il Chilometro Red Bull posto al termine della salita di Cogorno (4,6 chilometri al 6,7%). Poi gli ultimi tredici chilometri, chi resisterà potrà attaccare.

I favoriti per la Porcari-Chiavari: l'Italia spera in Ciccone e Pellizzari

Ovviamente nel novero va sempre messo il danese Vingegaard, che vuole far suo il Giro d'Italia 2026. L'Italia confida sempre in Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari. Con loro c'è Scaroni. Il portoghese Eulalio e l'austriaco Gall fin qui hanno fatto un Giro di testa. L'australiano Hindley altro nome da sottolineare. Ma occhio naturalmente alle possibili sorprese, con corridori non ti classifica che proveranno a essere sorprendenti. Il portoghese

Dove vedere la cronometro di oggi Porcari-Chiavari in TV e streaming: gli orari

Partenza alle ore 12:30 con arrivo, probabile tra le 17 e le 17:30. La Rai manderà tutto in onda in chiaro. Si parte prima su RaiSport HD e dalle 14 spaccate si passerà su Rai 2, che manderà in onda tutta la tappa numero 11 fino all'arrivo, poi il consueto Processo alla Tappa. Tutto visibile anche in chiaro in streaming con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno altrettanto vedere la Porcari-Chiavari, streaming con HBO, DAZN e discovery+.