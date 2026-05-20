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Remco Evenepoel mostra tutto il suo amore per l’Arsenal: maglia Gunners mentre si allena per il Tour

Remco Evenepoel non ha saputo resistere al titolo conquistato dall’Arsenal, che ha vinto la Premier dopo oltre 20 anni di attesa e ha sfoggiato la maglia dei Gunners durante gli allenamenti che lo stanno avvicinando al Tour de France.
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A cura di Alessio Pediglieri
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L'ultima volta che l'Arsenal si era laureato campione d'Inghilterra Remco Evenepoel aveva solo 4 anni. Oggi il campione belga di anni ne ha 26 e l'amore per i Hunners è semplicemente cresciuto nel tempo, a tal punto che di fronte all'ultimo titolo, conquistato senza giocare grazie al City che non è andato oltre l'1-1 contro il Bournemouth, non ha saputo resistere, indossando la maglietta dei Gunners e uscire in allenamento in preparazione al Tour de France che correrà il prossimo luglio.

Evenepoel onora l'Arsenal campione d'Inghilterra: l'allenamento con la maglia dei Guners

Nessun commento, se non il semplice acronimo che inneggia al successo dei londinesi, "COYG", una sigla che equivale al nostro semplice e diretto "Forza Gunners" e per sottofondo una canzone di Louis Dunfrod dal titolo più che iconico: "North London Forever", che altro non è se non l'inno ufficiale cantato dai tifosi dell'Arsenal. Poi, la comparsa in salita non con la classica divisa Red Bull Bora, bensì con un numero 10 sulle spalle e la maglietta dei Gunners, mostrando sorridente alla telecamera lo stemma all'altezza del cuore.

Dopotutto il legame che da sempre lega Evenepoel al calcio è consolidato nel tempo e confermato non appena vi è l'occasione. Il campione del mondo a cronometro è tifoso da sempre non solo dell'Anderlecht ma anche dell'Arsenal del quale segue le partite all'Emirates non appena gli impegni del ciclismo glielo consentono. E quando non può, lo dimostra alla prima occasione, come per l'ultimo titolo e in attesa di guastarsi una finale Champions League contro il PSG.

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Campione di ciclismo, Evenepoel aveva iniziato la sua avventura sportiva proprio da calciatore e con ottimi riscontri. Le sue prime imprese sportive risalgono al 2005 quando entrò nelle giovanili dell'Anderlecht per poi passare al PSV Eindhoven in Olanda a fare esperienza e rientrare all'Anderlecht nel 2014, fino a prendere i galloni di capitano della squadra giovanile e collezionando diverse presenze con le selezioni dell'Under 15 e dell'Under 16 del Belgio.

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