Arsenal-Atletico Madrid LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live della partita Arsenal–Atletico Madrid per la semifinale di ritorno di Champions League. Le ultime news sulle formazioni: Eze al posto di Odegaard e Trossard per Martinelli nei Gunners; spagnoli in campo con la stessa formazione dell'andata. A Madrid finì 1-1, risultato che lascia apertissimo il discorso qualificazione per la finale in programma il 30 maggio a Budapest. Domani sera, sempre alle 21, in campo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain per decidere l'altra finalista. Diretta TV su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport (canale 251), in streaming su Sky Go e su NOW.
Come arriva l'Arsenal alla partita di oggi
L'Arsenal punta sul fattore campo per conquistare una finale di Champions che manca da 20 anni: l'ultima disputata (e persa 2-1) risale al 2006 contro il Barcellona. I Gunners hanno dalla loro anche un altro piccolo vantaggio: sono imbattuti con l'Atletico Madrid che in questa edizione della Coppa, durante la fase a girone unico, è stato sconfitto proprio in Inghilterra con un risultato pesante (4-0). Al match odierno la squadra di Arteta arriva forte anche dell'ultimo turno di campionato in Premier League: la vittoria sul Fulham e il pareggio del Manchester City con l'Everton hanno allungato a +5 il vantaggio sulla formazione di Guardiola quando mancano 3 alla conclusione.
Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid di Champions in TV e streaming
Alle 21 si gioca la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid che vale l'accesso alla finalissima di Champions (30 maggio a Budapest). La partita è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport 4K (numero 213). Diretta streaming su Sky Go e su NOW. A raccontare il match in telecronaca è Federico Zancan, che ha al suo fianco Luca Marchegiani per il commento tecnico. Inviati Filippo Benincampi e Giovanni Guardalà.
La serata di Champions di Sky si completa con la trasmissione dedicata all'appuntamento di Coppa con ampi approfondimenti prima e dopo la partita in due momenti diversi: dalle 20 alle 23 con Champions League Show e, a seguire, in After Party. In studio Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Faouzi Goulham, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Al termine va in onda la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.