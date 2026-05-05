Arsenal-Atletico Madrid LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

Alle 21 si gioca la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid che vale l'accesso alla finalissima di Champions (30 maggio a Budapest). La partita è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport 4K (numero 213). Diretta streaming su Sky Go e su NOW. A raccontare il match in telecronaca è Federico Zancan, che ha al suo fianco Luca Marchegiani per il commento tecnico. Inviati Filippo Benincampi e Giovanni Guardalà.

La serata di Champions di Sky si completa con la trasmissione dedicata all'appuntamento di Coppa con ampi approfondimenti prima e dopo la partita in due momenti diversi: dalle 20 alle 23 con Champions League Show e, a seguire, in After Party. In studio Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Faouzi Goulham, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Al termine va in onda la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.