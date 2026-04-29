Servono due rigori per far segnare Atletico Madrid e Arsenal: l’andata della semifinale finisce 1-1

Si dividono un tempo ciascuna e alla fine il risultato è di 1-1. Atletico Madrid-Arsenal non si avvicina neanche lontanamente allo spettacolo di PSG-Bayern Monaco, la prima semifinale di questa Champions League e regalano esattamente lo spettacolo che tutti si aspettavano: difese attente, squadre poco intraprendenti e un gioco che diverte solo il giusto soprattutto nel primo tempo. L'esito della semifinale si deciderà a Londra nella partita di ritorno che potrebbe somigliare molto a quella di Madrid vista la filosofia di Simeone e Arteta.

L'1-1 arriva grazie a due rigori e alla loro coda di polemiche, specialmente per il primo abbastanza dubbio assegnato agli inglesi al 44′ del primo tempo: i Gunners rischiano di ricevere anche il secondo della loro partita a pochi minuti dalla fine per un tocco di mano, prima che il VAR togliesse ogni dubbio all'arbitro Makkelie.

L'Arsenal si prende il primo tempo

Ci vuole del tempo prima che la partita ingrani e le due squadre comincino a sbilanciarsi. L'Atletico Madrid con Julian Alvarez rompe gli indugi e tira in porta, ma le emozioni che regala la partita sono davvero poche. L'Arsenal prova a produrre gioco palla a terra, cerca la porta e sfrutta la qualità del suo attacco ma riesce a segnare il vantaggio solo al 44′ su un calcio di rigore, per molti davvero dubbio: Gyokeres va giù in area spinto da Hancko, si presenta sul dischetto e segna il primo gol di questa semifinale d'andata.

Gyokeres segna il rigore che porta in vantaggio l’Arsenal

Il pareggio di Julian Alvarez

Nella ripresa l'Atletico Madrid cambia e, dopo aver fatto poco nel primo tempo, cerca il tiro in porta per 13 volte. Numeri importanti per la squadra allenata da Simeone, da sempre più attenta alla difesa che all'attacco, ma curiosamente anche gli spagnoli passano in vantaggio con un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano. Dal dischetto si presenta Julian Alvarez che segna e lascia la sua impronta sulla partita prima di essere sostituito per un acciacco fisico.

I colchoneros trovano anche due traverse nel giro di pochi minuti e vanno vicinissimi alla rimonta, mostrando grandi qualità nonostante il forte pressing degli inglesi. Prima della fine l'Arsenal reclama un nuovo rigore per un fallo su Eze, entrato in campo nei minuti finali, ma l'arbitro viene richiamato al VAR e decide di non assegnare la sanzione. Sono due rigori a decidere la semifinale d'andata che lascia tutto in equilibrio in vista del ritorno di Londra.