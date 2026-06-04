L’Italia batte la Spagna ai rigori e vola in finale agli Europei Under 17: sfiderà il Belgio

L’Italia Under 17 supera la Spagna ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e conquista la finale dell’Europeo. Decisivo il portiere Lupo con due parate dal dischetto: gli Azzurrini si giocheranno il titolo contro il Belgio.

L'Italia Under 17 conquista l'accesso alla finale degli Europei al termine di una semifinale ricca di emozioni contro la Spagna. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari, gli Azzurri si sono imposti 5-3 nella serie dei calci di rigore, grazie anche alla straordinaria prestazione del portiere Lupo, decisivo con due parate dal dischetto dopo averne già effettuata una durante la partita.

La squadra azzurra aveva sbloccato il risultato al 42′ con Croci, prima di subire il pareggio spagnolo firmato da Urrestarazu al 77′. Nella lotteria dei rigori, però, l'Italia ha mantenuto sangue freddo e precisione, guadagnandosi così la sfida per il titolo contro il Belgio.

Lupo è super, Italia è impeccabile dal dischetti: Azzurrini in finale

Mentre la Nazionale maggiore cerca di rilanciarsi dopo l’ennesima mancata qualificazione mondiale, il settore giovanile continua a regalare soddisfazioni. L’Italia Under 17 guidata da Massimiliano Franceschini ha conquistato l’accesso alla finale dell’Europeo di categoria, superando la Spagna al termine di una sfida intensa e combattuta fino ai calci di rigore.

Leggi anche Arnaldi epico al Roland Garros: vince in rimonta la maratona con Tiafoe e ai quarti trova Berrettini

Grande protagonista della serata è stato il portiere Lupo, autore di una prestazione eccezionale: dopo aver neutralizzato un rigore a Imga durante i tempi regolamentari, ha respinto anche i tentativi di Mencia ed Enzo Alves nella serie finale. Gli Azzurrini hanno sofferto nella prima parte di gara, con gli spagnoli spesso pericolosi, ma sono riusciti a passare in vantaggio poco prima dell’intervallo grazie a un rigore trasformato da Croci.

Nella ripresa l’Italia è cresciuta e ha cercato il raddoppio, pur dovendo fare i conti con le continue offensive della Spagna. Al 72’ Enzo Alves ha colpito la traversa, preludio al pareggio arrivato cinque minuti più tardi con Urrestarazu, bravo a sfruttare una situazione confusa nell’area azzurra.

Negli ultimi minuti entrambe le squadre hanno accusato la stanchezza e il risultato non è più cambiato. Dal dischetto, però, l’Italia si è dimostrata impeccabile, mentre Lupo ha completato la sua serata da protagonista assoluto, trascinando gli Azzurrini alla finale di domenica contro il Belgio.

TABELLINO ITALIA U17-SPAGNA U17 1-1 (4-2 dcr)

GOL: 42′ rig. Croci (I), 77′ Urrestarazu (S)

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Donato, Varali, Albini (46′ Dattilo); Biondini, Okon (89′ Ballarin), Gasparello (58′ Casagrande); Corigliano; Perillo (73′ Landi), Croci (58′ Rocca). CT: Francheschini.

SPAGNA (4-3-3): Guille Ponce; Exposito, Mario Diaz, Sergi Mayans, Pesquer; Tunkara, Zamorano (75′ Fofana), Mencia; Badji (75′ Urrestarazu), Roberto Tomas (57′ Enzo Alves), Imga (65′ Ruben Gomes). CT: Sergio Garcia.

AMMONITI: Bonifazi, Mayens, Okon, Valeiro.