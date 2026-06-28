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Italia agli Europei Under 19: i convocati, gli avversari, il girone e dove vedere le partite in TV

L’Italia sarà protagonista degli Europei Under 19, che si disputeranno in Galles dal 28 giugno all’11 luglio.
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A cura di Alessio Morra
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Dal 28 giugno all'11 luglio in Galles si disputa la fase finale degli Europei di calcio Under 19. L'Italia guidata dal CT Alberto Bollini sarà tra le protagoniste, e proverà a ripetersi dopo il trionfo del 2023. La squadra è ricca di talenti. Ci sono anche il portiere Pessina, Cocchi e Mosconi che hanno già esordito in Serie A, ma anche Liberali, Arena e Comotto. L'Italia giocherà nella fase a gironi con Serbia, Ucraina e Croazia tra il 29 giugno e il 5 luglio, se arriverà tra le prime due del raggruppamento si qualificherà per le semifinali. Diretta TV su RaiSport. Questo Europeo Under 19 vale anche come torneo di qualificazione per i Mondiali Under 20 del 2027.

Il calendario con le partite

  • lunedì 29 giugno: Italia-Serbia, ore 17
  • giovedì 2 luglio: Italia-Croazia, ore 15
  • domenica 5 luglio: Italia-Ucraina, ore 17
Il tabellone giorno per giorno degli Europei Under 19 2026.
Il tabellone giorno per giorno degli Europei Under 19 2026.

I gironi dell'Europeo Under 19 2026

Girone A

  • Galles
  • Danimarca
  • Germania
  • Spagna

Girone B

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  • Italia
  • Serbia
  • Croazia
  • Ucraina

I convocati dell'Italia per gli Europei Under 19

I convocati sono venti. Tredici sono nati nel 2007. Cinque di loro sono classe 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe). I più giovani sono due attaccanti nati nel 2009: Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale.

  • Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
  • Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
  • Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);
  • Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

Dove vedere in TV e in streaming gli Europei Under 19 2026

Sarà la Rai, che sta già mandando in onda i Mondiali di calcio, a trasmettere i Campionati Europei Under 19 del 2026 che si disputano in Galles. La manifestazione si potrà seguire in diretta TV su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Streaming dunque gratis e in chiaro con RaiPlay. Non è da escludere che in caso di finale, come accaduto in passato, l'incontro possa essere trasmesso su Rai 2.

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