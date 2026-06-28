Italia agli Europei Under 19: i convocati, gli avversari, il girone e dove vedere le partite in TV

L’Italia sarà protagonista degli Europei Under 19, che si disputeranno in Galles dal 28 giugno all’11 luglio.

Dal 28 giugno all'11 luglio in Galles si disputa la fase finale degli Europei di calcio Under 19. L'Italia guidata dal CT Alberto Bollini sarà tra le protagoniste, e proverà a ripetersi dopo il trionfo del 2023. La squadra è ricca di talenti. Ci sono anche il portiere Pessina, Cocchi e Mosconi che hanno già esordito in Serie A, ma anche Liberali, Arena e Comotto. L'Italia giocherà nella fase a gironi con Serbia, Ucraina e Croazia tra il 29 giugno e il 5 luglio, se arriverà tra le prime due del raggruppamento si qualificherà per le semifinali. Diretta TV su RaiSport. Questo Europeo Under 19 vale anche come torneo di qualificazione per i Mondiali Under 20 del 2027.

Il calendario con le partite

lunedì 29 giugno: Italia-Serbia, ore 17

giovedì 2 luglio: Italia-Croazia, ore 15

domenica 5 luglio: Italia-Ucraina, ore 17

Il tabellone giorno per giorno degli Europei Under 19 2026.

I gironi dell'Europeo Under 19 2026

Girone A

Galles

Danimarca

Germania

Spagna

Girone B

Italia

Serbia

Croazia

Ucraina

I convocati dell'Italia per gli Europei Under 19

I convocati sono venti. Tredici sono nati nel 2007. Cinque di loro sono classe 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe). I più giovani sono due attaccanti nati nel 2009: Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale.

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza); Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus); Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena); Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

Dove vedere in TV e in streaming gli Europei Under 19 2026

Sarà la Rai, che sta già mandando in onda i Mondiali di calcio, a trasmettere i Campionati Europei Under 19 del 2026 che si disputano in Galles. La manifestazione si potrà seguire in diretta TV su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Streaming dunque gratis e in chiaro con RaiPlay. Non è da escludere che in caso di finale, come accaduto in passato, l'incontro possa essere trasmesso su Rai 2.