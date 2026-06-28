Italia agli Europei Under 19: i convocati, gli avversari, il girone e dove vedere le partite in TV
Dal 28 giugno all'11 luglio in Galles si disputa la fase finale degli Europei di calcio Under 19. L'Italia guidata dal CT Alberto Bollini sarà tra le protagoniste, e proverà a ripetersi dopo il trionfo del 2023. La squadra è ricca di talenti. Ci sono anche il portiere Pessina, Cocchi e Mosconi che hanno già esordito in Serie A, ma anche Liberali, Arena e Comotto. L'Italia giocherà nella fase a gironi con Serbia, Ucraina e Croazia tra il 29 giugno e il 5 luglio, se arriverà tra le prime due del raggruppamento si qualificherà per le semifinali. Diretta TV su RaiSport. Questo Europeo Under 19 vale anche come torneo di qualificazione per i Mondiali Under 20 del 2027.
Il calendario con le partite
- lunedì 29 giugno: Italia-Serbia, ore 17
- giovedì 2 luglio: Italia-Croazia, ore 15
- domenica 5 luglio: Italia-Ucraina, ore 17
I gironi dell'Europeo Under 19 2026
Girone A
- Galles
- Danimarca
- Germania
- Spagna
Girone B
- Italia
- Serbia
- Croazia
- Ucraina
I convocati dell'Italia per gli Europei Under 19
I convocati sono venti. Tredici sono nati nel 2007. Cinque di loro sono classe 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe). I più giovani sono due attaccanti nati nel 2009: Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale.
- Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
- Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
- Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);
- Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).
Dove vedere in TV e in streaming gli Europei Under 19 2026
Sarà la Rai, che sta già mandando in onda i Mondiali di calcio, a trasmettere i Campionati Europei Under 19 del 2026 che si disputano in Galles. La manifestazione si potrà seguire in diretta TV su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Streaming dunque gratis e in chiaro con RaiPlay. Non è da escludere che in caso di finale, come accaduto in passato, l'incontro possa essere trasmesso su Rai 2.