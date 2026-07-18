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Basilea-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Alle ore 15:30 si gioca l’amichevole tra Juventus e Basilea al St. Jakob-Park. Si potrà seguire in diretta TV e in streaming.
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A cura di Vito Lamorte
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La Juventus è pronta a tornare in campo per inaugurare ufficialmente la stagione 2026/2027. Il primo appuntamento della nuova annata sarà l'amichevole contro il Basilea in programma oggi, sabato 18 luglio alle ore 15:30, al St. Jakob-Park.

La sfida contro la formazione svizzera allenata dall'ex Stephan Lichtsteiner rappresenterà il primo vero banco di prova per i bianconeri dopo le prime settimane di preparazione estiva. Un'occasione importante per iniziare a mettere minuti nelle gambe, ritrovare il ritmo partita e valutare i primi progressi del gruppo guidato da Luciano Spalletti.

Il test servirà anche allo staff tecnico per osservare da vicino le condizioni della rosa, provare diverse soluzioni tattiche e iniziare a definire le gerarchie in vista dei prossimi impegni ufficiali. Grande attenzione sarà rivolta ai nuovi arrivati, come Ekhator, e ai giovani della Vecchia Signora che cercheranno di sfruttare ogni occasione per convincere l'allenatore e ritagliarsi spazio in prima squadra.

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La partita contro il Basilea apre il calendario delle amichevoli estive bianconere e darà i primi segnali sulla nuova Juventus: una squadra chiamata a crescere passo dopo passo in seguito alle difficoltà della passata stagione. Per entrambe le formazioni si tratta del primo vero banco di prova dell'estate.

  • Partita: Basilea-Juventus
  • Orario: 15:30
  • Quando: sabato 17 luglio 2026
  • Dove: St. Jakob-Park, Basilea
  • Diretta TV: DAZN, Sky Sport, NOW
  • Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Juventus.com
  • Competizione: amichevole internazionale

Dove vedere Basilea-Juventus in TV e in streaming

Non è prevista trasmissione in chiaro per la partita della Juventus in casa del Basilea. Il match del St. Jakob-Park si potrà seguire in TV, a pagamento, su DAZN e Sky Sport.

La prima uscita stagionale dei bianconeri, così come tutte le amichevoli del precampionato di luglio e agosto, saranno visibili gratuitamente in streaming: per assistere alle gare pre-season della squadra di Spalletti basterà collegarsi al sito ufficiale Juventus.com oppure scaricare l'App ufficiale Juventus dagli store online creando un profilo personale (o effettuare il login se siete già registrati). Fischio di inizio fissato per le 15:30.

Basilea-Juventus, la probabile formazione dell'amichevole

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Zhegrova, Miretti, Boga; Ekhator. Allenatore: Spalletti.

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