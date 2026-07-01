Sinner-Borges oggi a Wimbledon 2026, l’orario del secondo turno e dove vederlo in TV e streaming

Jannik Sinner torna in campo sul Centre Court di Wimbledon per sfidare il portoghese Borges: la partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming esclusiva su Sky, Sky GO e NOW.

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Jannik Sinner torna a giocare oggi a Wimbledon per la partita del secondo turno non prima delle 14:30. Ad attenderlo sul Centre Court c'è Nuno Borges tennista portoghese 29enne numero 48 del mondo. Il campione in carica ha avuto risposte convincenti a livello fisico e mentale nell'esordio non semplice contro Kecmanovic. Serviva una vittoria del genere per prendere subito confidenza con l'erba e dimostrare di essere in buone condizioni dopo i problemi di Parigi. Fortunatamente anche le cadute e la ferita causata dall'unghia non hanno inciso sul rendimento di Sinner che proverà a prendersi la seconda vittoria in altrettante sfide contro Borges, giocatore che sembra ampiamente alla sua portata. In caso di vittoria, sarà terzo turno contro uno tra Buse e Brooksby. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e Now.

Orario e dove vedere Sinner-Borges oggi in TV e streaming

Sinner e Borges si sfideranno oggi non prima delle 14:30 sul Campo Centrale di Wimbledon che ospita e ospiterà tutte le partite del campione in carica e numero uno al mondo. La seconda partita dell'azzurro nel tempio del tennis non sarà trasmessa in chiaro, ma come da copione su Sky emittente che detiene i diritti in esclusiva dei Championships. Appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati. In streaming Sinner-Borges sarà disponibile su Sky GO per gli abbonati, e su NOW servizio live on demand.

I precedenti tra Sinner e Borges

Nuno Borges è uno dei tennisti più esperti del circuito. Il 29enne attualmente occupa il posto numero 48 del ranking ATP, anche se nel 2024 è salito fino alla 30a posizione. Si tratta di un giocatore che non ha colpi esplosivi ma che fa del palleggio il suo punto di forza. La terra rossa è la sua superficie preferita, anche se ultimamente è cresciuto anche sull’erba come confermato dalla semifinale raggiunta a Maiorca. A Wimbledon ha già collezionato una vittoria contro il padrone di casa Boyer e affronterà sul Centrale Sinner, in quello che sarà il secondo confronto in carriera. Ai sedicesimi del torneo di Sofia, sul cemento indoor, Jannik s'impose in due set: 6-3, 6-4.

Il tabellone di Sinner a Wimbledon, il prossimo avversario

Jannik Sinner è il favorito numero uno per la vittoria del titolo anche alla luce del suo status di campione in carica. Se dovesse superare Borges, come da pronostico, appuntamento al terzo turno contro uno tra Buse e Brooksby. Le prime sorprese, tra cui l’eliminazione di Ruud hanno già cambiato gli scenari per Sinner che agli ottavi se la vedrà contro uno tra Jodar e Quinn. I più gettonati per gli incroci dei quarti sono Medvedev e Paul, così come Djokovic e Auger-Aliassime potrebbero essere i nomi della semifinale. La finale? Zverev o uno tra Fritz e Shelton.