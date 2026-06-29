Wimbledon LIVE, Sinner-Kecmanovic in diretta: sfida sul campo centrale dalle 14.30

Sinner e Kecmanovic si conoscono ormai da anni, visto che il primo confronto è andato in scena nel 2019. In quell’occasione i due giovani tennisti si affrontarono nelle Next Gen, con la vittoria conquistata da Jannik in rimonta. Da lì in poi solo successi per il tennista italiano a Melbourne, Cincinnati e infine nel 2024 proprio a Wimbledon nei 32esimi, concedendo appena 7 game al giocatore serbo. Quest'ultimo considera l'azzurro una vera e propria bestia nera e non potrebbe essere altrimenti d'altronde.