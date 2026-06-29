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Torneo di Wimbledon 2026

Wimbledon LIVE, Sinner-Kecmanovic in diretta: sfida sul campo centrale dalle 14.30

Sinner- Kecmanovic in diretta oggi per la prima partita del torneo di Wimbledon 2026: risultato live e aggiornamenti in tempo reale.

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29 Giugno 2026, 11:24
A cura di Marco Beltrami
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Gli aggiornamenti in diretta della prima partita a Wimbledon: Sinner e Kecmanovic si sfidano sul campo centrale a partire dalle 14.30. Il numero uno al mondo e campione in carica, onora la tradizione di aprire il torneo affrontando  il 50° tennista del ranking per la quinta volta in carriera. Nei 4 precedenti solo vittorie per Jannik. Chi vince se la vedrà al secondo turno contro uno tra Borges e Boyer. Sinner-Kecmanovic si potrà vedere in diretta TV esclusiva solo sui canali Sky, con streaming disponibile su Sky GO e NOW per abbonati. Nessuna trasmissione in chiaro.

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Torneo di Wimbledon 2026
11:35

Sinner-Kecmanovic, i precedenti

Sinner e Kecmanovic si conoscono ormai da anni, visto che il primo confronto è andato in scena nel 2019. In quell’occasione i due giovani tennisti si affrontarono nelle Next Gen, con la vittoria conquistata da Jannik in rimonta. Da lì in poi solo successi per il tennista italiano a Melbourne, Cincinnati e infine nel 2024 proprio a Wimbledon nei 32esimi, concedendo appena 7 game al giocatore serbo. Quest'ultimo considera l'azzurro una vera e propria bestia nera e non potrebbe essere altrimenti d'altronde.

A cura di Marco Beltrami
11:29

Sinner-Kecmanovic, dove vedere l'incontro di Wimbledon in TV e streaming

L'attesa è finita e Jannik Sinner torna in campo oggi a Wimbledon. Il campione in carica come da tradizione aprirà il torneo facendo alzare il sipario sul campo centrale per la sfida contro Kecmanovic. In TV la partita non prevede copertura in chiaro, ma la diretta esclusiva su Sky a partire dalle 14:30 di oggi con telecronaca di Pero e Bertolucci. Streaming su Sky GO e NOW, sempre per gli abbonati.

A cura di Marco Beltrami
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