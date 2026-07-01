Calciomercato, news di oggi in diretta: Ekhator alla Juve, per la porta si punta Vicario. Liberali al Como, Milan beffato

È sfida tra Napoli e Inter per Anan Khalaili, esterno destro classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Il club azzurro segue da tempo il giocatore e aveva già lavorato sull'intesa con il suo entourage, ma il mancato accordo con la società belga ha lasciato spazio all'inserimento dei nerazzurri, alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra dopo la beffa subita per Palestra, finito al Chelsea.

Khalaili è considerato una priorità da entrambe le società: il Napoli lo valuta come possibile alternativa a Di Lorenzo o come esterno da utilizzare in caso di passaggio alla difesa a cinque, mentre l'Inter lo considera uno dei profili più interessanti per raccogliere l'eredità di Dumfries sulla fascia destra. La richiesta dell'Union Saint-Gilloise resta alta: la valutazione oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che finora ha frenato soprattutto il Napoli.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi affonderà il colpo. L'Inter ha messo Khalaili in cima alla lista degli obiettivi e prova il sorpasso, mentre il Napoli resta in corsa ma deve decidere se avvicinarsi alle richieste del club belga o virare su altri profili.