Calciomercato, news di oggi in diretta: Ekhator alla Juve, per la porta si punta Vicario. Liberali al Como, Milan beffato

Le ultime notizie di calciomercato di oggi, mercoledì 1 luglio 2026, e le trattative in tempo reale di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e delle altre squadre di Serie A.
La Juventus è protagonista delle ultime ore: Jeff Ekhator è pronto a diventare un nuovo giocatore bianconero dopo l'accordo con il Genoa, mentre per la porta prende quota la pista Guglielmo Vicario dopo il no della Roma per Svilar. Il Como piazza il colpo Mattia Liberali, talento classe 2007 del Catanzaro cresciuto nel Milan: i rossoneri hanno provato a inserirsi, ma sono stati beffati dal club lariano.
Il Milan, dopo l'arrivo ufficiale di Gonçalo Ramos, cerca un difensore e valuta i nomi di Gonçalo Inacio, John Stones, Trevoh Chalobah e Antonio Silva, pista però più complicata; l'Inter lavora soprattutto su Anan Khalaili, seguito anche dal Napoli, e tiene aperto il dossier Chalobah. Il Napoli, oltre a Khalaili, resta sulle tracce di Mario Gila per la difesa e attende l'annuncio di Massimiliano Allegri in panchina.
Calciomercato Napoli, nuovo incontro con Gila
Il difensore della Lazio resta l'obiettivo principale del Napoli che ieri ha incontrato il suo entourage per tenere calda la trattativa. Su Gila ci sono diverse squadre ma gli azzurri vogliono mantenere la priorità sul giocatore e cercare di chiudere la trattativa senza troppi intoppi, contando su una corsia preferenziale.
Khalaili conteso da Napoli e Inter: la richiesta dei belgi frena l’affare
È sfida tra Napoli e Inter per Anan Khalaili, esterno destro classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Il club azzurro segue da tempo il giocatore e aveva già lavorato sull'intesa con il suo entourage, ma il mancato accordo con la società belga ha lasciato spazio all'inserimento dei nerazzurri, alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra dopo la beffa subita per Palestra, finito al Chelsea.
Khalaili è considerato una priorità da entrambe le società: il Napoli lo valuta come possibile alternativa a Di Lorenzo o come esterno da utilizzare in caso di passaggio alla difesa a cinque, mentre l'Inter lo considera uno dei profili più interessanti per raccogliere l'eredità di Dumfries sulla fascia destra. La richiesta dell'Union Saint-Gilloise resta alta: la valutazione oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che finora ha frenato soprattutto il Napoli.
I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi affonderà il colpo. L'Inter ha messo Khalaili in cima alla lista degli obiettivi e prova il sorpasso, mentre il Napoli resta in corsa ma deve decidere se avvicinarsi alle richieste del club belga o virare su altri profili.
Liberali al Como, Milan beffato: cifre e dettagli dell'operazione
Il Como è ad un passo dal chiudere il colpo Mattia Liberali, talento classe 2007 del Catanzaro cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il club lariano ha superato la concorrenza nelle ultime ore e ha messo le mani sul trequartista, nonostante il tentativo dei rossoneri di riportarlo a Milanello.
L'operazione si chiuderà attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 6 milioni di euro presente nel contratto di Liberali con il Catanzaro. Una cifra che verrà divisa a metà: 3 milioni resteranno al club calabrese, mentre gli altri 3 milioni finiranno al Milan, che al momento della cessione aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita del giocatore.
Per questo, l'affare ha il sapore della beffa per i rossoneri: il Milan avrebbe potuto riprendere Liberali a condizioni molto favorevoli, pagando di fatto soltanto metà clausola, ma il Como ha spinto con decisione sul giocatore e ha trovato la strada giusta per portarlo alla corte di Cesc Fabregas. Per il club lariano è un investimento tecnico e patrimoniale su uno dei giovani italiani più interessanti del momento.
Ekhator alla Juve, cifre e formula dell'operazione con il Genoa
La Juventus ha chiuso con il Genoa l'operazione per Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 che ieri sera ha lasciato Genova per raggiungere Torino, dove erano state programmate visite mediche e firma. Una trattativa lampo, accelerata anche dalla preferenza del club rossoblù di definire un'uscita entro la mezzanotte del 30 giugno per ragioni di bilancio.
L'affare si è chiusa per una cifra complessiva da 16 milioni più 2 di bonus. Contestualmente, il Genoa prenderà dalla Juventus Next Gen il laterale austriaco David Puczka, classe 2005, con una valutazione vicina ai 5 milioni di euro: un trasferimento collegato all'operazione Ekhator, utile anche dal punto di vista contabile per entrambe le società.
Per la Juventus è un investimento su uno dei profili più interessanti del calcio italiano: Ekhator, già protagonista con il Genoa e nel giro delle nazionali giovanili, arriva per rinforzare il pacchetto offensivo di Luciano Spalletti e per dare al club bianconero un altro giovane attaccante da valorizzare. Il suo arrivo non esclude nuovi tentativi per riportare a Torino Kolo Muani.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi mercoledì 1 luglio 2026
La Juventus è protagonista delle ultime ore di calciomercato: i bianconeri hanno chiuso l'operazione con il Genoa per Jeff Ekhator, atteso a Torino per visite mediche e firma, mentre in senso inverso andrà David Puczka. Dopo l'affare per l'attaccante classe 2006, il club bianconero continua a lavorare anche sulla porta: nelle ultime ore sono risalite le quotazioni di Guglielmo Vicario, anche se resta ancora viva la pista che porta al Dibu Martinez.
Si muove con decisione anche il Como, ormai in netto vantaggio per Mattia Liberali del Catanzaro nonostante il tentativo di inserimento del Milan. Il club lariano sta per chiudere per il talento classe 2007 cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero: l'operazione è legata alla clausola da 6 milioni di euro, con il Milan che incasserà il 50% della futura rivendita.
Il Milan, dopo l'arrivo ufficiale di Gonçalo Ramos, continua a cercare rinforzi in difesa e valuta diversi nomi, tra cui Gonçalo Inacio, Trevoh Chalobah e Antonio Silva. L'Inter resta al lavoro su Anan Khalaili, seguito anche dal Napoli, e monitora a sua volta il dossier Chalobah. Il Napoli, oltre a Khalaili, insiste per Mario Gila della Lazio, mentre la Roma continua a fare muro per Mile Svilar dopo il sondaggio della Juventus.