Otto Virtanen a Wimbledon compie un’impresa, Shelton ko: “Penso che il cuore sia uscito dal mio corpo”

Virtanen ha eliminato clamorosamente Shelton al primo turno di WImbledon. Il finlandese ha vinto al super tie-break del quinto set.

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La grande sorpresa del torneo maschile di Wimbledon l'ha compiuta Otto Virtanen che, sul campo numero 2, un tempo denominato: ‘la tomba dei campioni', ha fatto fuori il numero 4 del tabellone Ben Shelton. Un successo arrivato con il brivido per il finlandese che si è imposto al super tie-break dopo aver annullato un matchpoint. Virtanen al termine della partita rispondendo a una domanda ha espresso in modo chiaro il suo stato d'animo.

Virtanen batte Shelton al super tie-break

Numero 140 della classifica ATP, per giocare Wimbledon ha dovuto superare le qualificazioni. Quando è stato effettuato il sorteggio ha pescato Ben Shelton, peggio era difficile essendo l'americano il numero 4 del tabellone. Shelton nonostante sia un bombardiere non si può considerare un erbivoro doc, ma aveva vinto il titolo di Stoccarda non più di quindici giorni fa. La partita è stata molto equilibrata. Virtanen vince il primo set, Shelton vincendo il tie-break del terzo lo supera e a quel punto pareva il naturale favorito, ma una volta riagganciato, sul due set pari, l'americano non riesce a fare lo strappo decisivo. Così nel super tie-break, dopo aver annullato un matchpoint il finlandese vince.

"Non so se ho ancora un cuore"

Dopo oltre 4 ore di battaglia Virtanen, felicissimo ma stremato, si è presentato all'intervista di rito a bordo campo. Alla domanda come stesse il suo battito cardiaco, ha risposto dicendo: "Non so se ho ancora un cuore. probabilmente è saltato fuori dal mio corpo, ma eccomi qui. Ho dato il massimo, giocando fino all’ultimo momento, grazie a tutti voi”.

Nel 2024 partì dalle qualificazioni e si fermò al secondo turno dopo cinque set con Tommy Paul, un anno fa si infortunò giocando in Olanda proprio due settimane prima di Wimbledon. Ora è arrivato convinto e preparato: "Ho avuto un mese ottimo, ho giocato tante partite sull'erba. Due anni fa ho passato bei momenti qui, un anno fa un infortunio mi ha impedito di giocare. Per me è bellissimo essere di ritorno qui".