Italia-Ucraina oggi agli Europei Under 19, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

L’Italia di Bollini gioca oggi alle 17 l’ultima partita del girone degli Europei Under 19. Basta un pareggio per qualificarsi alle semifinali, Azzurrini avanti anche in caso di sconfitta.

Italia–Ucraina è la partita degli Europei Under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium (in Galles) e per gli Azzurrini di Bollini è un banco di prova importante dopo la vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia.

Cosa serve alla Nazionale per passare il turno? Potrebbe anche bastare un pareggio ma la vittoria consentirebbe di chiudere in vetta al Gruppo. La qualificazione è in tasca? Non del tutto, ma è a un passo alla luce dei numeri espressi dalla classifica.

Gruppo B – Classifica

Ucraina 6 punti (+3 diff. reti)

Italia 4 punti (+2)

Croazia 1 punto (-2)

Serbia 0 punti (-3).

L'Italia, infatti, è seconda nel Girone B a -2 proprio dall'Ucraina (che è in testa a punteggio pieno) e con un buon margine di vantaggio (+3) sulla Croazia e sulla Serbia (+4) battuta anche nel confronto diretto. Calcoli alla mano, la Nazionale può passare il turno anche se perde ma in una situazione del genere non è più padrona del proprio destino: deve sperare in un passo falso della Croazia o, se termina a pari punti, di conservare una differenza reti migliore.

Dove vedere Italia U19-Ucraina in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Italia-Ucraina U19 inizia alle 17 ed è visibile in diretta tv e in chiaro gratis su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), in streaming è trasmessa su Rai Play. Allo stesso orario si disputa anche Serbia-Croazia.

Italia-Ucraina, le probabili formazioni della partita degli Europei U19

Bollini ha già le idee chiare sulla formazione da schierare, consapevole che avere a disposizione due risultati su tre non lascia tranquilla la Nazionale.

ITALIA U19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. All. Bollini.

UCRAINA U19 (4-2-3-1): Domchak; Kokodynyak, Mylokost, Digtyar, Malov; Soroka, Lyusin; Glyut, Sykut, Kaliuzhnyi; Bogdanov. All. Mykhailenko.