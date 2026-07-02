Formula 1, GP Gran Bretagna 2026 a Silverstone: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari TV del GP Gran Bretagna 2026 di Formula 1: il programma completo del weekend Sprint di Silverstone e dove vedere prove libere, qualifiche Sprint, Sprint Race, qualifiche e gara in diretta su Sky e NOW e in chiaro su TV8.

La Formula 1 2026 torna subito in pista nel weekend da venerdì 3 a domenica 5 luglio con il GP della Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale. Dopo il round in Austria, il Circus fa tappa sullo storico circuito di Silverstone per un altro fine settimana con format Sprint: una sola sessione di prove libere, poi le qualifiche Sprint, la gara breve del sabato, le qualifiche tradizionali e il Gran Premio della domenica.

Gli orari italiani saranno quelli classici del weekend europeo. Tutto il GP Gran Bretagna F1 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 e in streaming su NOW e Sky Go. Su TV8, invece, andranno in onda in chiaro e in diretta le qualifiche Sprint del venerdì, la Sprint Race e le qualifiche del sabato. La gara della domenica sarà visibile gratis in differita: appuntamento alle 19:00.

Il weekend di Silverstone arriva in una fase già molto significativa della stagione. La Mercedes si presenta in Gran Bretagna con Kimi Antonelli leader del Mondiale e George Russell rilanciato dal successo del Red Bull Ring, proprio alla vigilia del suo GP di casa. Riflettori puntati anche sulla Ferrari del padrone di casa Lewis Hamilton e di Charles Leclerc, chiamata a riscattarsi dopo la debacle di Spielberg, e su McLaren e Red Bull, attese ad una verifica importante su un tracciato veloce e tecnico come quello britannico.

F1, gli orari italiani su TV8 e Sky del GP Gran Bretagna

Venerdì 3 luglio

13:30 – Prove libere 1: diretta TV su Sky Sport F1

17:30 – Qualifiche Sprint: diretta TV su Sky Sport F1 e TV8

13:30 – Prove libere 1: diretta TV su Sky Sport F1 17:30 – Qualifiche Sprint: diretta TV su Sky Sport F1 e TV8 Sabato 4 luglio

13:00 – Sprint Race: diretta TV su Sky Sport F1 e TV8

17:00 – Qualifiche: diretta TV su Sky Sport F1 e TV8

13:00 – Sprint Race: diretta TV su Sky Sport F1 e TV8 17:00 – Qualifiche: diretta TV su Sky Sport F1 e TV8 Domenica 5 luglio

16:00 – Gara: diretta TV su Sky Sport F1

ORARI GP GRAN BRETAGNA F1 SU TV8

Venerdì 3 luglio

17:30 – Qualifiche Sprint

17:30 – Qualifiche Sprint Sabato 4 luglio

13:00 – Sprint Race

17:00 – Qualifiche F1

13:00 – Sprint Race 17:00 – Qualifiche F1 Domenica 5 luglio

19:00 – Gara F1 in differita

Dove vedere il GP Gran Bretagna F1 in diretta TV e streaming

Le prove libere, le qualifiche Sprint, la Sprint Race, le qualifiche e la gara del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2026 saranno trasmesse in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, canale 201 e 207 del decoder satellitare. Il weekend sarà disponibile anche in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky e su NOW per chi ha sottoscritto il pass sport.

Per seguire la Formula 1 in chiaro bisognerà invece sintonizzarsi su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Il canale trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche Sprint del venerdì, la Sprint Race e le qualifiche del sabato, mentre la gara F1 di Silverstone sarà trasmessa in differita domenica 5 luglio a partire dalle 19:00. Programma identico anche per quel che riguarda la trasmissione in streaming gratis sul sito tv8.it.