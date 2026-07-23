Formula 1, GP Ungheria 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari del Gran Premio d’Ungheria della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito dell’Hungaroring.

Il Mondiale di Formula 1 2026 prosegue con il GP d'Ungheria, undicesimo appuntamento del calendario, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio sul circuito dell'Hungaroring. Dopo la spettacolare gara di Spa-Francorchamps, la F1 affronta l'ultimo weekend prima della lunga pausa estiva: il campionato ripartirà infatti soltanto il 21 agosto con il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort.

Il weekend del GP Ungheria 2026 sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. In chiaro su TV8 e tv8.it andranno invece in onda in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica. La corsa scatterà domenica 26 luglio alle 15:00, mentre la differita su TV8 sarà trasmessa alle 18:00.

La Formula 1 arriva a Budapest dopo la vittoria conquistata da Kimi Antonelli nel GP del Belgio, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Il pilota italiano della Mercedes si presenta dunque all'Hungaroring da leader del Mondiale e con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il proprio vantaggio prima della sosta.

Per la Ferrari, reduce dal secondo posto di Leclerc a Spa, quello ungherese rappresenta un altro banco di prova importante. Il tortuoso tracciato dell'Hungaroring, lungo 4,381 chilometri e composto da 14 curve, richiede un elevato carico aerodinamico e rende particolarmente importanti qualifiche e strategia, anche per le difficoltà nei sorpassi. La gara si disputerà sulla distanza di 70 giri.

F1, gli orari italiani su TV8 e Sky del GP d'Ungheria

Venerdì 24 luglio

13:30: Prove libere 1 (Sky Sport F1, NOW)

17:00: Prove libere 2 (Sky Sport F1, NOW)

13:30: Prove libere 1 (Sky Sport F1, NOW) 17:00: Prove libere 2 (Sky Sport F1, NOW) Sabato 25 luglio

12:30: Prove libere 3 (Sky Sport F1, NOW)

16:00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, NOW)

12:30: Prove libere 3 (Sky Sport F1, NOW) 16:00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, NOW) Domenica 26 luglio

15:00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, NOW)

ORARI GP UNGHERIA F1 SU TV8

Sabato 25 luglio

18:00: Paddock Pre-Qualifiche

18:30: differita Qualifiche F1 (TV8 e tv8.it)

19:45: Paddock Post-Qualifiche

18:00: Paddock Pre-Qualifiche 18:30: differita Qualifiche F1 (TV8 e tv8.it) 19:45: Paddock Post-Qualifiche Domenica 26 luglio

16:30: Paddock Pre-Gara

18:00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

20:00: Paddock Post-Gara

Dove vedere il GP Ungheria 2026 di Formula 1 in diretta TV e streaming

Il Gran Premio d'Ungheria della Formula 1 2026 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare di Sky, e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini, il commento tecnico di Matteo Bobbi, Ivan Capelli, Vicky Piria e Marc Gené, la conduzione di Davide Camicioli e gli interventi dal paddock dell'Hungaroring di Mara Sangiorgio. Gli abbonati potranno seguire l'intero weekend, dalle prove libere alla gara, anche in streaming tramite Sky Go. La diretta streaming sarà disponibile anche su NOW attraverso il pass Sport.

Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, non è prevista la diretta in chiaro: qualifiche e gara saranno trasmesse in differita. La sessione che assegnerà la pole position sarà visibile sabato alle 18:30, mentre la gara della domenica sarà trasmessa alle 18:00. Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming gratuito sul sito tv8.it.