Formula 1, GP Austria 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari TV del GP Austria 2026 di Formula 1: prove libere, qualifiche e gara al Red Bull Ring in diretta su Sky e NOW e in differita su TV8.

Il Mondiale di Formula 1 2026 riparte dal Red Bull Ring con il GP d'Austria, ottavo appuntamento del calendario iridato, in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno sul circuito di Spielberg. Dopo il Gran Premio di Barcellona, vinto da Lewis Hamilton con la Ferrari, la F1 entra in un altro passaggio importante della stagione: l'Austria precede infatti il weekend di Silverstone e apre una fase centrale del campionato in cui gli equilibri tecnici potrebbero pesare in modo decisivo.

Il weekend del GP Austria 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. In chiaro su TV8 e tv8.it andranno invece in onda in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica. La corsa scatterà domenica 28 giugno alle 15:00, mentre la differita su TV8 sarà trasmessa alle 18:30.

La Formula 1 arriva in Austria con Kimi Antonelli ancora leader del Mondiale piloti a quota 156 punti, ma con Lewis Hamilton risalito al secondo posto dopo il successo di Barcellona. Il pilota Ferrari ha accorciato a 41 punti dal giovane italiano della Mercedes, mentre George Russell è terzo e Charles Leclerc quarto. Per la Red Bull, invece, il weekend di casa rappresenta un banco di prova importante, anche alla luce degli aggiornamenti attesi sulla monoposto di Max Verstappen e Isack Hadjar.

F1, gli orari italiani su TV8 e Sky del GP Austria 2026

Venerdì 26 giugno

13:30: Prove libere 1 (Sky Sport F1, NOW)

17:00: Prove libere 2 (Sky Sport F1, NOW)

13:30: Prove libere 1 (Sky Sport F1, NOW) 17:00: Prove libere 2 (Sky Sport F1, NOW) Sabato 27 giugno

12:30: Prove libere 3 (Sky Sport F1, NOW)

16:00: Qualifiche (Sky Sport F1, NOW)

12:30: Prove libere 3 (Sky Sport F1, NOW) 16:00: Qualifiche (Sky Sport F1, NOW) Domenica 28 giugno

15:00: Gara (Sky Sport F1, NOW)

ORARI GP AUSTRIA F1 SU TV8

Sabato 27 giugno

18:00: Paddock Pre-Qualifiche

18:30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

19:45: Paddock Post-Qualifiche

18:00: Paddock Pre-Qualifiche 18:30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it) 19:45: Paddock Post-Qualifiche Domenica 28 giugno

17:00: Paddock Pre-Gara

18:30: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

20:30: Podio F1

Dove vedere il GP Austria 2026 di Formula 1 in diretta TV e streaming

Il Gran Premio d'Austria della Formula 1 2026 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare di Sky. Gli abbonati potranno seguire l'intero weekend, dalle prove libere del venerdì alla gara della domenica, anche in streaming tramite Sky Go con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi.

La diretta streaming sarà disponibile anche su NOW, con il pass sport dedicato. Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, non è prevista la diretta in chiaro: qualifiche e gara saranno trasmesse in differita. La qualifica del sabato sarà visibile alle 18:30, mentre la gara sarà trasmessa alle 18:30 ma della domenica. Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming gratuito sul sito tv8.it.