Calciomercato, news di oggi in diretta: Guardiola e l’Italia si attende, Roma su Nusa. La Juventus valuta quattro portieri

La scelta del nuovo CT dell'Italia resta sospesa: la FIGC attende ancora la risposta di Pep Guardiola, candidato principale per la panchina azzurra. Il tema sarà al centro dell'incontro in Lega Serie A tra Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Leonardo e i club, ma l'annuncio dovrebbe slittare.
La Roma, sfumato Summerville, approfondisce la pista Antonio Nusa. Sono iniziati i contatti con il Lipsia, che valuta l'esterno norvegese almeno 40 milioni di euro. Per il centravanti restano seguiti Tresoldi, Santiago Castro e Mateo Pellegrino. La Juventus è bloccata per Dibu Martinez: l'Aston Villa chiede 12 milioni, mentre i bianconeri valutano Vicario, Atubolu e De Gea. Per l'attacco resta prioritario Kolo Muani.
Al Milan, Francesco Camarda è atteso alla firma sul rinnovo fino al 2031. Intanto Rafael Leao piace a Galatasaray e Fenerbahce, pronti a superare i 10 milioni di ingaggio, ma i contatti sono ancora iniziali. L'Inter segue Cristian Romero, ma la richiesta del Tottenham complica l'operazione. Alla Lazio resta in bilico Romagnoli: Lotito non accetta che l'Al-Sadd rinvii a gennaio il pagamento dei 3 milioni concordati.
Le ultime notizie di calciomercato di oggi, giovedì 23 luglio 2026, con acquisti, cessioni e e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Matias Galarza è sempre nel mirino del Bologna: duello con il Getafe
Il calciatore del Paraguay è pronto a lasciare definitivamente il River Plate. Galarza è un obiettivo di Bologna e Getafe.
Il Real Madrid mette sul mercato tre calciatori: buone occasioni per la Serie A
Franco Mastantuono, Endrick e Gonzalo Garcia sono stati messi sul mercato, andranno via, tutti in prestito, durante l'estate.
La Juventus la prossima settimana cederà Opena, ma pagherà parte dello stipendio
Openda giocherà l'amichevole con lo Standard Liegi nel fine settimana, poi saluterà tutti. Passerà dai bianconeri al Lione, che lo acquistano in prestito con diritto di riscatto, la Juventus pagherà una parte dello stipendio, da 4 milioni netti.
L'Atalanta mette sul mercato Bellanova: Fiorentina o Premier League
Esterno di livello, ma abituato a giocare a centrocampo, con il 4-3-3 di Sarri può trovare meno spazio. Bellanova è sul mercato. La Fiorentina lo ha sondato, così come il Nottingham Forest, che come moneta di scambio potrebbe inserire Savona.
Lazio su Espì, Atalanta pensa a Hojbjerg e Torino tratta Livakovic
La Lazio segue Carlos Espì, centravanti classe 2005 del Levante con una clausola da 25 milioni di euro, ma sul giocatore ci sono anche Bologna e club di Premier League. Per la difesa piacciono Sergi Dominguez e il giovane Noah Markmann, mentre resta bloccata la cessione di Romagnoli all'Al-Sadd.
L'Atalanta valuta Pierre-Emile Hojbjerg per il centrocampo e monitora anche la situazione di Ardon Jashari. Il Torino tratta il portiere croato Dominik Livakovic e pensa al ritorno di Matteo Darmian. Il Venezia, dopo il colpo Akor Adams, segue Rodrigo Becao e Simone Scuffet.
Il Frosinone ha chiuso per Alessio Zerbin e Luis Hasa e prova anche per Walid Cheddira. La Fiorentina valuta Kulusevski, Mastantuono e Matias Soulé per rinforzare le fasce, mentre il Monza lavora agli arrivi dei portoghesi Ricardo Mangas e Gustavo Varela.
Inter, Romero e Spence sono gli obiettivi: il Tottenham alza il muro
L'Inter cerca un difensore centrale e un esterno destro. Per la retroguardia piace Cristian Romero, in uscita dal Tottenham e seguito anche dal Barcellona. I nerazzurri sarebbero avanti e dovrebbero tornare a parlare con l'agente del giocatore, ma l'operazione resta complicata: il club inglese valuta il nazionale argentino oltre 50 milioni di euro.
Sulla fascia destra il nome seguito è Djed Spence, ma anche in questo caso la richiesta del Tottenham rappresenta un ostacolo. Gli Spurs chiederebbero più di 30 milioni per il laterale inglese. A centrocampo resta inoltre nella lista Curtis Jones del Liverpool. Sul fronte delle uscite, Matteo Cocchi è passato in prestito al Padova con diritto di opzione e contro-opzione, dopo aver rinnovato il contratto con l'Inter.
Leao tentato dalla Turchia: Galatasaray e Fenerbahce offrono oltre 10 milioni
Rafael Leao resta nel mirino di Galatasaray e Fenerbahçe. Entrambi i club turchi sarebbero pronti a superare i 10 milioni di euro a stagione per convincere l'attaccante portoghese a lasciare il Milan.
Il Galatasaray sta valutando un prestito iniziale con eventuale riscatto, mentre il Fenerbahce sarebbe disponibile a trattare un trasferimento a titolo definitivo. Al momento, però, i dialoghi sono ancora iniziali e Leao è pronto ad aggregarsi alla tournée del Milan in Australia.
Juventus bloccata sul Dibu Martinez: l'Aston Villa chiede 12 milioni
La Juventus continua a lavorare per Emiliano Dibu Martínez, ma la trattativa con l'Aston Villa è ferma. Il club inglese valuta il portiere argentino circa 12 milioni di euro, cifra alla quale i bianconeri non vogliono arrivare.
Il piano alternativo porta a Guglielmo Vicario, per il quale la Juventus vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto. Restano nella lista anche Noah Atubolu e David De Gea. Intanto per l'attacco proseguono i contatti con il PSG per Randal Kolo Muani, valutato circa 50 milioni.
Roma, contatti con il Lipsia per Nusa dopo la beffa Summerville
Dopo aver perso Crysencio Summerville, che ha scelto l'Al Hilal, la Roma approfondisce la pista Antonio Nusa. L'esterno norvegese classe 2005 è entrato nella lista ristretta del club giallorosso e sono già stati avviati contatti diretti con il Lipsia.
La valutazione parte da almeno 40 milioni di euro, bonus compresi, mentre l'ingaggio è considerato sostenibile. Su Nusa c'è anche la concorrenza di diversi club di Premier League. Tra le alternative resta sullo sfondo Said El Mala del Colonia, mentre Andreas Schjelderup non risulta al momento una pista approfondita.
Guardiola tiene in attesa l'Italia: manca ancora la risposta sul ruolo di CT
La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale resta sospesa in attesa di Pep Guardiola. La panchina azzurra sarà al centro dell'incontro in Lega Serie A tra Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Leonardo e i club, ma l'annuncio previsto inizialmente per oggi dovrebbe slittare.
La FIGC attende ancora la risposta del tecnico catalano, considerato il candidato principale. Roberto Mancini ha invece dichiarato di non essere stato contattato: "Non dipende da me, quel ruolo piace a tanti". Il fatto che la Federazione continui a prendere tempo dimostra però che la pista Guardiola è ancora aperta.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 23 luglio 2026
La giornata di calciomercato di giovedì 23 luglio si apre con l'attesa per la risposta di Pep Guardiola alla proposta della FIGC. Il nome del nuovo commissario tecnico dell'Italia sarà al centro dell'incontro in Lega Serie A tra Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Leonardo e i club. L'annuncio, inizialmente previsto proprio in occasione della riunione, dovrebbe però slittare perché il tecnico catalano non ha ancora comunicato la propria decisione.
Sul mercato dei club, la Roma cerca il sostituto di Crysencio Summerville, ormai destinato all'Al Hilal. Il nome più caldo è Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 del Lipsia. I giallorossi avevano già effettuato alcuni sondaggi e ora hanno avviato contatti diretti con il club tedesco. La valutazione parte da almeno 40 milioni di euro, bonus compresi.
La Juventus continua invece a lavorare per Emiliano Martinez, ma non ha intenzione di arrivare ai 12 milioni richiesti dall'Aston Villa. In alternativa restano seguiti Guglielmo Vicario, Noah Atubolu e David De Gea. Per l'attacco il primo obiettivo resta Randal Kolo Muani, valutato circa 50 milioni dal PSG.
Al Milan è attesa la firma di Francesco Camarda sul rinnovo fino al 2031. Resta inoltre da monitorare Rafael Leao, seguito da Galatasaray e Fenerbahce: entrambi i club turchi sono pronti a superare i 10 milioni di euro a stagione per quanto riguarda l'ingaggio, ma al momento non risultano sviluppi concreti.
L'Inter pensa a Cristian Romero per la difesa, ma la richiesta del Tottenham rende l'operazione complicata. I nerazzurri dovrebbero tornare a parlare con l'agente del calciatore, mentre il Barcellona rimane alla finestra.