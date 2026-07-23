Calciomercato, news di oggi in diretta: Guardiola e l’Italia si attende, Roma su Nusa. La Juventus valuta quattro portieri

La Lazio segue Carlos Espì, centravanti classe 2005 del Levante con una clausola da 25 milioni di euro, ma sul giocatore ci sono anche Bologna e club di Premier League. Per la difesa piacciono Sergi Dominguez e il giovane Noah Markmann, mentre resta bloccata la cessione di Romagnoli all'Al-Sadd.

L'Atalanta valuta Pierre-Emile Hojbjerg per il centrocampo e monitora anche la situazione di Ardon Jashari. Il Torino tratta il portiere croato Dominik Livakovic e pensa al ritorno di Matteo Darmian. Il Venezia, dopo il colpo Akor Adams, segue Rodrigo Becao e Simone Scuffet.

Il Frosinone ha chiuso per Alessio Zerbin e Luis Hasa e prova anche per Walid Cheddira. La Fiorentina valuta Kulusevski, Mastantuono e Matias Soulé per rinforzare le fasce, mentre il Monza lavora agli arrivi dei portoghesi Ricardo Mangas e Gustavo Varela.