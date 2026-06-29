Italia-Serbia oggi agli Europei Under 19, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni

L’Italia farà il suo esordio agli Europei U19 contro la Serbia. In palio c’è il titolo continentale e anche il pass per i Mondiali U20.

Gli Azzurrini si preparano all'esordio agli Europei Under 19 in Galles. L'Italia è stata inserita nel Girone B assieme a Croazia, Ucraina e Serbia: il cammino nella fase finale della competizione comincerà proprio i serbi oggi, lunedì 29 giugno, alle ore 17:00, allo stadio The Ovall di Caernarfon. Il giorno prima invece si è giocato il Girone A dove sono state inserite Galles, Danimarca, Germania e Spagna, possibili avversarie in caso di passaggio alla fase a eliminazione diretta dei ragazzi di Alberto Bollini.

L'obiettivo del CT è quello di cominciare il cammino con una vittoria per confermarsi tra le nazionali più in forma del momento e dare continuità alla fase di qualificazione che è stata brillante. Dall'altra parte la Serbia può diventare un pericolo per chiunque grazie anche alla sua fisicità e alle ripartenze veloci che potrebbero mettere sotto pressione la difesa azzurra. In palio oltre al titolo c'è anche il pass per il Mondiale U20 che otterranno soltanto solo le quattro semifinaliste e la vincente del play-off tra le due terze classificate.

Dove vedere Italia U19-Serbia in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

L'Italia farà il suo esordio contro la Serie questo pomeriggio, alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile vedere la prima partita degli Azzurrini agli Europei Under 19 in chiaro su Rai Sport HD. Chi vorrà potrà usufruire del servizio in streaming gratuito di RaiPlay tramite app e sito web, dove baserà selezionare l'evento desiderato. Croazia-Ucraina, l'altra partita del raggruppamento, si giocherà invece oggi alle ore 21:00.

Italia-Serbia, le probabili formazioni della partita degli Europei U19

L'Italia comincerà il suo cammino affidandosi ai giocatori più in forma di questo momento. Così potrebbe scendere in campo contro la Serbia nel primo appuntamento di questi Europei U19.

Italia (4-3-3): Pessina; Nardin, De Paoli, Natali, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Idele, Idrissou, Mosconi. CT: Bollini