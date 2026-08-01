Fiorentina-Real Madrid, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

La Fiorentina gioca alle 18 la partita con il Real Madrid. È la quinta amichevole del pre-campionato, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN. Match interessante anche per gli intrecci di mercato.

La Fiorentina di Fabio Grosso affronta oggi in amichevole il Real Madrid.

La Fiorentina gioca oggi alle 18 un'amichevole di lusso con il Real Madrid. Al Worthersee Stadion di Klagnfurt, in Austria, la Viola disputa un test pre-campionato di livello alto anche per vedere a che punto è la preparazione e di cosa ha ancora bisogno la squadra. La gara è visibile in chiaro, ma solo per abbonati, su DAZN sia attraverso la diretta su smart tv sia attraverso lo streaming.

Il match con i blancos ha un valore speciale non solo per il blasone dell'avversario ma anche per gli intrecci di mercato che vedono merengues e toscani in affari. In Italia, infatti, è già sbarcato il terzino sinistro Victor Valdepenas (prelevato dal Castilla, seconda squadra dei madrileni) e nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche un altro calciatore. È Franco Mastantuono il nome del giocatore che può sbarcare in prestito e con l'obiettivo di trovare maggiore continuità e una nuova dimensione in Serie A. In totale sono sei colpi di mercato messi a segno dalla Fiorentina: Viery dal Gremio, Dragusin dal Tottenham, Jimenez dal Bournemouth, Atta dall'Udinese e Oulai dal Trabzonspor.

La gara odierna è la quinta del ciclo di amichevoli finora affrontate dalla Fiorentina: dopo l'8-1 alla Primavera viola e l'1-0 al Gubbio sono arrivate le sconfitte contro QPR (2-1) e Watford (1-0). Dopo il Real Madrid la squadra di Grosso ha in calendario gli incontri con Deportivo La Coruna (6 agosto) e Modena (8 agosto).

Fiorentina-Real Madrid, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita

Fiorentina-Real Madrid è in programma a partire dalle 18 ed è trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su DAZN (visione in chiaro solo per abbonati). È possibile assistere all'incontro anche sintonizzandosi su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Le probabili formazioni di Real Madrid-Fiorentina

È una Fiorentina in cantiere quella che affronta oggi il Real Madrid: il tecnico, Fabio Grosso, attende ulteriori sviluppo dal mercato per rinforzare la rosa degli esterni offensivi, fondamentale per il 4-3-3. Finora l'allenatore è stato costretto a esperimenti con giocatori adattati in quel ruolo. Anche la squadra di José Mourinho non è ancora al completo complici le assenze dei calciatori che hanno partecipato ai Mondiali. Di seguito le probabili formazioni dell'amichevole:

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez; Ndour, Oulai, Brescianini; Atta, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Fabio Grosso.

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carreras, Hujisen, Asencio, Trent Alexander-Arnold; Guler, Camavinga, Valverde, Ciria; Mastantuono, Garcia. Allenatore: José Mourinho.