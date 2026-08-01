Fiorentina-Real Madrid, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole
La Fiorentina gioca oggi alle 18 un'amichevole di lusso con il Real Madrid. Al Worthersee Stadion di Klagnfurt, in Austria, la Viola disputa un test pre-campionato di livello alto anche per vedere a che punto è la preparazione e di cosa ha ancora bisogno la squadra. La gara è visibile in chiaro, ma solo per abbonati, su DAZN sia attraverso la diretta su smart tv sia attraverso lo streaming.
Il match con i blancos ha un valore speciale non solo per il blasone dell'avversario ma anche per gli intrecci di mercato che vedono merengues e toscani in affari. In Italia, infatti, è già sbarcato il terzino sinistro Victor Valdepenas (prelevato dal Castilla, seconda squadra dei madrileni) e nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche un altro calciatore. È Franco Mastantuono il nome del giocatore che può sbarcare in prestito e con l'obiettivo di trovare maggiore continuità e una nuova dimensione in Serie A. In totale sono sei colpi di mercato messi a segno dalla Fiorentina: Viery dal Gremio, Dragusin dal Tottenham, Jimenez dal Bournemouth, Atta dall'Udinese e Oulai dal Trabzonspor.
La gara odierna è la quinta del ciclo di amichevoli finora affrontate dalla Fiorentina: dopo l'8-1 alla Primavera viola e l'1-0 al Gubbio sono arrivate le sconfitte contro QPR (2-1) e Watford (1-0). Dopo il Real Madrid la squadra di Grosso ha in calendario gli incontri con Deportivo La Coruna (6 agosto) e Modena (8 agosto).
Fiorentina-Real Madrid, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita
Fiorentina-Real Madrid è in programma a partire dalle 18 ed è trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su DAZN (visione in chiaro solo per abbonati). È possibile assistere all'incontro anche sintonizzandosi su DAZN 1 (canale 214 di Sky).
Le probabili formazioni di Real Madrid-Fiorentina
È una Fiorentina in cantiere quella che affronta oggi il Real Madrid: il tecnico, Fabio Grosso, attende ulteriori sviluppo dal mercato per rinforzare la rosa degli esterni offensivi, fondamentale per il 4-3-3. Finora l'allenatore è stato costretto a esperimenti con giocatori adattati in quel ruolo. Anche la squadra di José Mourinho non è ancora al completo complici le assenze dei calciatori che hanno partecipato ai Mondiali. Di seguito le probabili formazioni dell'amichevole:
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez; Ndour, Oulai, Brescianini; Atta, Kean, Gudmundsson. Allenatore: Fabio Grosso.
Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carreras, Hujisen, Asencio, Trent Alexander-Arnold; Guler, Camavinga, Valverde, Ciria; Mastantuono, Garcia. Allenatore: José Mourinho.