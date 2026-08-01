Cardiff-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Cardiff City-Roma si gioca oggi alle 16, diretta tv e in streaming su DAZN ma c’è la possibilità di vederla in chiaro: su canale Nove, in differita dalle 21:30.

La Roma gioca oggi alle 16 a Cardiff la quarta amichevole del precampionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in streaming e in esclusiva su DAZN (solo per abbonati) ma sarà possibile anche vederla in chiaro su canale Nove (in differita, a partire dalle 21:30).

La sfida odierna è anche l'occasione per vedere all'opera il nuovo acquisto, Santiago Castro, caldeggiato da Gasperini: l'attaccante prelevato dal Bologna nell'operazione che ha portato Artem Dovbyk in Emilia. È l'unica novità nell'attesa che il mercato regali altri rinforzi. Reduce dai successi con la Primavera e dal pareggio (3-3) col Cannes, la squadra capitolina sosterrà un ciclo di tre incontri in Galles (Newport e Brighton oltre a quello odierno). Il pre-campionato si chiuderà ufficialmente con il match del 15 agosto al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. Sarà l'ultima ‘prova generale' in vista dell'esordio in campionato previsto per il 24 agosto contro la Fiorentina all'Olimpico.

Cardiff City-Roma, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita

Il Cardiff milita nella Championship inglese (l'equivalente della Serie B italiana) ed è l'avversario che la Roma affronta questo pomeriggio. I tifosi potranno vedere l'incontro su DAZN (sia attraverso una Smart Tv sia in streaming) se abbonati alla piattaforma oppure sintonizzarsi su DAZN 1 (canale 214 di Sky, se il servizio è attivato). Chi non è in possesso di una Smart Tv può installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox oppure dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google. C'è ancora un'opportunità: godersi l'incontro in chiaro ma non prima delle 21:30. A quell'ora, infatti, sul canale Nove va in onda il match in differita.

La probabile formazione della Roma con il Cardiff City

Quale Roma si vedrà in campo questo pomeriggio? Rispetto al Cannes, Gasperini ha a disposizione El Aynaoui, che dovrebbe essere schierato in mezzo al campo con Cristante. In attacco Soulé e Dybala agiranno alle spalle di Malen. Tra i pali c'è Svilar.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.