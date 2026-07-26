Karlsruher SC-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

L’Inter scende in campo contro il Karlsruher SC oggi, domenica 26 luglio, alle ore 16:30 al al BBBank Wildpark. La partia amichevole sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Prosegue il programma estivo dell'Inter che oggi, domenica 26 luglio 2026, tornerà in campo per la seconda amichevole della pre-season 2026-2027. Gli uomini guidati da Cristian Chivu faranno visita al Karlsruher SC, squadra che milita in 2. Bundesliga (seconda divisione tedesca), nella cornice del BBBank Wildpark in un appuntamento fondamentale per testare lo stato di forma di tutti gli elementi del gruppo.

Per la compagine tedesca si tratta dell'evento clou del pre-campionato, con un'attesa talmente forte da far registrare il sold-out in soli venti minuti. I nerazzurri hanno già disputato un primo test nel ritiro tedesco di Donaueschingen contro la formazione locale dell'SV Aasen 1928 e hanno vinto 16-0, con Pio Esposito autore di cinque gol.

Questo test in Germania fa parte del calendario dell'estate nerazzurra in vista dell'inizio della stagione 2026/2027: i prossimi impegni della squadra di Chivu sono di respiro nazionale e internazionale, con l'amichevole contro il Manchester City (sabato 1 agosto) al Kai-Tak Stadium di Hong Kong e quelle con Milan (mercoledì 5 agosto) e Juventus (sabato 8 agosto) all'Optus Stadium di Perth.

Karlsruher SC-Inter, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita

L'Inter scende in campo alle ore 16:30 per affrontare il Karlsruher SC. La seconda uscita stagionale dei campioni d'Italia in carica contro il club tedesco si potrà vedere in diretta tv e in streaming su DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. In alternativa, sarà disponibile in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati.

La probabile formazione dell'Inter contro il Karlsruher SC

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Luis Henrique, Zielinski, Stankovic, Barella, Dimarco; Esposito, Topalovic. Allenatore: Cristian Chivu.