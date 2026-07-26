Cannes-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

La Roma scenderà in campo oggi pomeriggio a Cannes, dove disputerà la terza amichevole estiva del 2026. Si parte alle 17:30, diretta su DAZN.

Oggi, domenica 26 luglio 2026, la Roma scende in campo a Cannes nella prima amichevole internazionale del suo pre-campionato. La terza sfida estiva dei giallorossi si giocherà allo Stadio Pierre de Coubertin e prenderà il via alle ore 17:30. L'incontro, al quale prenderanno parte pure Malen e Dybala, si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo su DAZN.

Un pre-campionato molto intenso per la Roma, che ha grandi ambizioni e vuole farsi trovare subito pronta una volta che si giocherà la Champions League, manifestazione che tornerà a vivere dopo sette anni. Due amichevoli per far sciogliere i muscoli, ora si cambia. Prima il Cannes, poi una sfilza di avversari internazionali, con una gradazione a salire: Cardiff (1 agosto), Newport (4 agosto), Brighton (8 agosto) e infine Borussia Dortmund (22 agosto). Gasperini non ha ancora avuto nuovi innesti, ma la squadra è già ricca di elementi competitivi. Malen è tornato in squadra dopo il Mondiale con l'Olanda ed ha subito trovato il gol nella partita con il Trastevere.

Cannes-Roma, dove vederla in TV e in streaming: l'orario della partita

La sfida tra il Cannes la Roma non sarà trasmessa in diretta in chiaro, non sarà così né in TV né in streaming. Servirà un abbonamento a DAZN per vedere la partita. La piattaforma trasmetterà la partita in TV e in streaming. Ma c'è anche un'altra modalità per seguire Cannes-Roma in TV. L'incontro andrà in onda anche sul canale 214 di Sky, sarà visibile da parte degli abbonati di Sky che hanno attivato il servizio aggiuntivo, a pagamento, che permette di vedere le partite di calcio di Serie A, e in questo caso anche delle amichevoli, che DAZN trasmette in esclusiva.

La probabile formazione della Roma di Gasperini per la sfida con il Cannes

Gasperini sta torchiando i suoi ragazzi e dovrebbe confermare grosso modo la formazione che ha giocato contro il Trastevere. Svilar in porta con Mancini, N'Dicka e Hermoso in difesa, il terzetto che ha fatto le fortuna della Roma nella scorsa stagione. Rensch, Angelino e Wesley si alterneranno sulle fasce. Cristante in mezzo al campo, con il giovane Bah. Davanti Dybala e Cherubini alle spalle di Malen.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angelino; Dybala, Cherubini; Malen. All. Gasperini

Le amichevoli della Roma dell'estate 2026

La terza amichevole estiva della Roma si svolge in Francia, si gioca a Cannes alle ore 17:30. Poi giallorossi di nuovo in campo, l'1 agosto, sabato prossimo, alle ore 15 con il Cardiff. Martedì 4 agosto invece match contro il Newport, calcio d'inizio alle ore 20. Sabato 8 agosto invece c'è Brighton-Roma, si parte alle 16. Infine, sabato 15 agosto si giocherà Borussia Dortmund-Roma, ore 17:30.