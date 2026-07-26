Napoli-Carrarese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Il Napoli scende in campo per la seconda amichevole contro la Carrarese: si gioca oggi, domenica 26 luglio, alle ore 18:00 presso lo Stadio Comunale di Carciato. La partita sarà trasmessa in TV e streaming solo a pagamento su Sky Sport, NOW, DAZN e One Football.

Continua la prima fase del ritiro per il Napoli in vista della stagione 2026/2027. Nella cornice di Dimaro Folgarida, gli azzurri guidati da Massimiliano Allegri scendono in campo oggi, domenica 26 luglio 2026, per la seconda amichevole del pre-campionato affrontando la Carrarese, compagine reduce da un'ottima annata in Serie B. Un test utile per mettere benzina nelle gambe dei titolari e saggiare l'inserimento dei nuovi acquisti dopo i primi dieci giorni di duro lavoro in Trentino. La gara è trasmessa in diretta tv e in streaming ma solo a pagamento (al costo di 9.99 euro) su Sky, NOW, DAZN e One Football.

L'atmosfera attorno alla squadra è caldissima, complice la ricorrenza storica del Centenario della SSC Napoli che rende unico ogni momento di questa preparazione. Per mister Allegri sarà l'occasione giusta per affinare l'identità tattica, ruotando i senatori, i nuovi arrivati e i ragazzi del vivaio.

Terminata la parentesi sulle Dolomiti, la truppa azzurra si trasferirà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro, dove sono già in programma tre sfide dal sapore internazionale: Osasuna (5 agosto), Celta Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto).

Napoli-Carrarese, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita

Napoli-Carrarese non sarà visibile in diretta tv e in streaming in chiaro, ma solo a pagamento. Il costo per assistere al match è di 9.99 euro da versare alla piattaforma che offre il servizio seguendo le istruzioni relative all'evento che appaiono sullo schermo: Sky Sport (canale 251, Sky Go in streaming), NOW, DAZN e One Football.

Napoli-Carrarese, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, Lindstrom; Politano, Hojlund, Alisson. Allenatore: Allegri.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Oliana, Ruggeri; Belloni, Melegoni, Zuelli, Schiavi, Zanon; Abiuso, Distefano. Allenatore: Cioffi.