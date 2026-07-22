Napoli-Arezzo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Il Napoli gioca oggi alle 18 contro l’Arezzo, è la prima amichevole in ritiro della squadra di Massimiliano Allegri. Partita trasmessa in tv solo a pagamento su Sky Sport, NOW, DAZN e One Football.

Come giocherà il Napoli di Massimiliano Allegri? La prima partita amichevole di oggi (ore 18) con l'Arezzo non svelerà proprio tutto ma, dopo pochi giorni di ritiro a Dimaro, servirà almeno a soddisfare un po' della curiosità che nutrono i tifosi. La gara è trasmessa in diretta tv e in streaming ma solo a pagamento (al costo di 9.99 euro) su Sky, NOW, DAZN e One Football.

Napoli-Arezzo, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita

Napoli-Arezzo non è visibile in diretta tv e in streaming in chiaro, ma solo a pagamento. Il costo per assistere al match è di 9.99 euro da versare alla piattaforma che offre il servizio seguendo le istruzioni relative all'evento che appaiono sullo schermo: Sky Sport (canale 251, Sky Go in streaming), NOW, DAZN e One Football.

Come giocherà il Napoli di Allegri, test con l'Arezzo

Quale sarà il modulo adottato e quali saranno i calciatori scelti? Sarà una formazione con vocazione aggressiva e votata al gioco oppure si assisterà a una squadra che "aspetta" gli avversari e poi ripartire? E come sistemerà la difesa Allegri che ha già dovuto incassare la prima defezione della stagione per l'infortunio di Buongiorno? Sono alcune delle domande più ricorrenti che accompagnano gli azzurri, reduci da due stagioni di ottimo livello con Antonio Conte.

Scudetto, Supercoppa italiana e due qualificazioni in Champions consecutive sono il punto da cui ricominciare ma servirà ancora del tempo per vedere il vero volto dei partenopei. Per due ragioni: la sessione di mercato post Mondiali può cambiare ancora un po' la fisionomia della rosa; si attende il rientro dei nazionali reduci dall'esperienza in Coppa del Mondo (Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Scott McTominay, Noa Lang e Mathias Olivera). Ecco perché, considerati anche i carichi di lavoro, più del risultato conteranno le indicazioni che arriveranno dal campo. E soprattutto la necessità di non strafare onde evitare acciacchi rischiosi in questa fase.

La probabile formazione del Napoli in amichevole con l'Arezzo

La partita amichevole con l'Arezzo dà il via al conto alla rovescia verso il campionato che scatterà sabato 22 agosto (ore 20.45) con l'esordio al Ferraris col Genoa. Quale formazione schiera Allegri? Qualche indicazione è emersa dalle ultime ore di lavoro in ritiro. Il modulo è il 4-3-3 con Meret tra i pali. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. A centrocampo sistemati Anguissa, Lobotka e Vergara. In attacco tridente formato da Politano, Hojlund e Alisson Santos.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Pugliese, Marianucci, Obaretin, Garofalo, Folorusnho, Hasa, Baridò, Iaccarino, Prisco, Lindstrom, Rao, Giovane, Milton Pereyra. All. Allegri.

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Martinez, Gilli, Chiosa, De Col; Eklu, Viviani, Manes; Arena, Cianci, Varela. All. Bucchi.