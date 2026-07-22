Gasperini chiama Summerville nella notte: perché l’affare con la Roma non è ancora saltato

Gian Piero Gasperini ha chiamato Crysencio Summerville nella notte per capire quali siano le sue intenzioni con la Roma dopo l’offerta dell’Al Hilal. Il calciatore non ha ancora deciso.

Quello tra Crysencio Summerville e la Roma è diventato un affare a dir poco complesso per via dell'inserimento importante dell'Al Hilal. Quando sembrava ormai fatto l'accordo tra i giallorossi e il West Ham per l'acquisto del cartellino del giocatore per una cifra che si aggirava intorno ai 50 milioni, ecco che il club arabo ha fatto irruzione con un'offerta da 70 milioni agli inglesi più 5 di bonus e un contratto da capogiro al giocatore pari a 15 milioni. Praticamente più del doppio della Roma che a quel punto è rimasta spiazzata.

I Friedkin avevano già pronto il loro aereo privato a Rotterdam per poter consentire di prelevare Summerville e portarlo in Italia, a Roma, con arrivo intorno alle 21:30. Tutto cancellato in un attimo anche perché chiaramente il West Ham ha accettato la proposta dell'Al Hilal. Ma proprio quando sembrava tutto finito, ecco che la Roma è tornata all'attacco facendo leva sulla volontà del giocatore che aveva accettato convinto la Roma. Per questo motivo è intervenuto di persona anche lo stesso Gian Piero Gasperini che ha telefonato al giocatore.

Summerville in azione con la maglia dell'Olanda.

L'allenatore dei giallorossi ha provato a capire quali fossero le reali intenzioni del giocatore a prescindere dall'offerta del club saudita e delle pressioni – eventuali – del proprio entourage. In questi casi infatti a fare la differenza sono anche le varie commissioni che finiscono nelle tasche dei procuratori che non consentono ai calciatori di prendere decisioni vere in totale libertà. Ma come spiega l'esperto di mercato Fabrizio Romano, la Roma e l'Al Hilal adesso stanno ancora aspettando una risposta definitiva dal giocatore quando tutto sembrava far presagire a un suo imminente approdo alla corte di Simone Inzaghi.

La Roma dunque spera ancora che qualcosa possa cambiare ma sta di fatto che il giocatore non ha ancora firmato alcun contratto con gli arabi. La Roma vuole evitare di prendere l'ennesima doccia gelata di questo mercato dopo l'affare Greenwood sfumato nonostante la disponibilità economica dei giallorossi e senza dimenticare Celik soffiato dalla Juventus proprio quando il suo nuovo contratto con i giallorossi da svincolato sembrava essere soltanto una formalità. Da capire dunque se Gasperini con la sua chiamata sia riuscito ad illustrare al meglio a Summerville il progetto tecnico della Roma e la sua centralità in squadra.