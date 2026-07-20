Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma blocca Summerville, c’è l’accordo. Juve, priorità al Dibu Martinez

La Roma ha già l'accordo in tasca con Summerville ma deve convincere il West Ham, con una proposta ritoccata al rialzo per un'operazione vicina ai 50 milioni. Mancini e Cristante hanno rinnovato. Dopo le parole di Spalletti a margine del primo test della Juve, una delle priorità resta in porta e il nome del Dibu Martinez è il più caldo. Attenzione anche per Kessiè.
Milan, Ricci verso la cessione, con Amorim che vorrebbe Pierre-Emile Hojbjerg, classe '95 di proprietà dell'Olympique Marsiglia. L'Inter parla col Tottenham per chiudere per Spence, intanto ritorna di moda un vecchio amore: Ivan Perisic pronto a ricoprire la fascia. Napoli: in porta superata la Juve per avere Vicario, mentre per Tiago Gabriel è sfida col Milan.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 20 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Milan, Tomori verso l'addio: il Newcastle e Conventry fanno sul serio
Fikayo Tomori verso l'addio al Milan: il difensore non è più considerato incedibile e sulle tracce del classe '97 ci sarebbe già il Conventry di Lampard, fresco di promozione in Premier League e il Newcastle, con i Magpies che hanno già trattato con il Milan in passato ottenendo, nel 2023, Sandro Tonali e, un anno fa, Malick Thiaw.
Inter-Spence, si procede per l'intesa: offerta di 30 milioni al Tottenham
Djed Spence interessa sempre più l’Inter che potrebbe spingersi sui 30-35 milioni, un budget nelle corde nerazzurre dopo i fallimenti recenti negli altri tentativi di acquisto come Palestra e Khalaili. Il problema maggiore è soprattutto il Tottenham e le richieste del club inglese: gli Spurs insistono a chiedere 40 milioni, cifra ritenuta comunque eccessiva per Ausilio.
Ricci verso l'addio, non piace ad Amorim: Atalanta alla finestra
Samuele Ricci non rientrerebbe nei piani del Milan per la stagione alle porte e non sarebbe visto come una prima scelta da Amorim. Su di lui va registrato un gradimento da parte dell'Atalanta di Maurizio Sarri, che ha acquistato nel frattempo Gianluca Gaetano dal Cagliari e ha prolungato per altre 5 stagioni l'accordo con Ederson.
Il Napoli supera la Juve per Vicario, bianconeri di nuovo sul Dibu Martinez
Ad oggi il Napoli di Allegri può contare su due portieri di tutto rispetto, Vanja Milinkovic Savic e Alex Meret che si sono alternati nel corso dell'ultima stagione con Conte. Ma si vuole cambiare qualcosa: così sta prendendo corpo l'ipotesi di uno scambio col Tottenham di Vicario con Milinkovic Savic, in due operazioni a titolo definitivo da circa 20 milioni di euro.
Ciò spinge a pensare che il Napoli abbia superato la Juventus per la rincorsa al portiere italiano con i bianconeri che starebbero davvero puntando forte sul Dibu Martinez visto che la proposta per Vicario, semplice diritto di riscatto senza acquisto definitivo, agli Spurs non piace per nulla.
Roma su Summerville: la situazione, non c'è alcuna clausola rescissoria
La Roma fa sempre sul serio per Summerville e dopo il primo ‘no' ricevuto dal West Ham alla prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus i giallorossi si rialza la posta in palio. Così ci si avvicinerà nelle prossime ore ai 50 milioni di euro richieste dalla squadra di Londra pronta a far partire il giocatore al prezzo giusto.
Intanto c'è l'accordo col calciatore olandese che ha aperto alla Roma ed ha accettato l'ingaggio da 4 milioni di euro più bonus. Ma c'è timore della concorrenza e per questo la Roma vuole chiudere subito. In particolare da tenere sotto osservazione l'Aston Villa, che nelle scorse ore ha trovato l'accordo per cedere Morgan Rogers al Chelsea in una maxi operazione da circa 137 milioni di euro.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 20 luglio
Il nome caldissimo del momento è sicuramente quello di Crysencio Summerville: la Roma già trovato l'intesa con il giocatore e ora sta cercando di forzare con il West Ham: la prima offerta da 46 milioni di euro sarà ritoccata verso i 50 milioni. Nel contratto del giocatore non è presente comunque alcuna clausola rescissoria. Novità in casa Milan: l'Aston Villa è sempre interessato a Pervis Estupinan con il giocatore disposto alla partenza ma non c'è intesa tra i club.
Per la porta della Juventus il primo nome resta sempre quello del Dibu Martinez. Dopo la finale del mondiale tra Spagna e Argentina potrebbero arrivare aggiornamenti in chiave trasferimento mentre il Napoli ha superato i bianconeri per i contatti per Vicario. Intanto è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Oulai dal Trabzonspor alla Fiorentina che lo ha acquistato a titolo definitivo.