Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma blocca Summerville, c’è l’accordo. Juve, priorità al Dibu Martinez

Il nome caldissimo del momento è sicuramente quello di Crysencio Summerville: la Roma già trovato l'intesa con il giocatore e ora sta cercando di forzare con il West Ham: la prima offerta da 46 milioni di euro sarà ritoccata verso i 50 milioni. Nel contratto del giocatore non è presente comunque alcuna clausola rescissoria. Novità in casa Milan: l'Aston Villa è sempre interessato a Pervis Estupinan con il giocatore disposto alla partenza ma non c'è intesa tra i club.

Per la porta della Juventus il primo nome resta sempre quello del Dibu Martinez. Dopo la finale del mondiale tra Spagna e Argentina potrebbero arrivare aggiornamenti in chiave trasferimento mentre il Napoli ha superato i bianconeri per i contatti per Vicario. Intanto è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Oulai dal Trabzonspor alla Fiorentina che lo ha acquistato a titolo definitivo.