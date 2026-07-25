Russell spiega perché si è fermato in mezzo alla pista a fine qualifiche a Budapest: “C’era acqua ovunque”

George Russell ha parcheggiato la Mercedes in curva 1 al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria per una perdita d’acqua dalla power unit: il liquido aveva raggiunto gomme posteriori e abitacolo.

La Mercedes di George Russell ferma in mezzo a curva 1 ha provocato l'ultima bandiera gialla delle qualifiche del GP d'Ungheria della Formula 1 2026. Il britannico aveva appena concluso il proprio tentativo nel Q3 quando il box gli ha ordinato di parcheggiare immediatamente la W17. Dietro quella scena c'era una seria perdita d'acqua dalla power unit, con il liquido arrivato fino all'abitacolo e alle gomme posteriori.

"C'era acqua ovunque", ha raccontato Russell al termine della sessione. Il problema sarebbe comparso dopo il passaggio particolarmente violento su un dosso in curva 4. Inizialmente il pilota non aveva compreso la causa dell’improvviso calo di prestazione, ma la situazione è diventata evidente quando il liquido ha iniziato a raggiungere anche l’interno della monoposto.

L'acqua sulle gomme ha compromesso il giro di Russell

La perdita non ha riguardato soltanto il raffreddamento del motore. Russell ha spiegato che l'acqua veniva spruzzata sulle gomme posteriori della Mercedes, abbassandone rapidamente la temperatura e riducendo l'aderenza. Il britannico ha paragonato l'effetto a quello di "una pistola ad acqua puntata sugli pneumatici".

Il suo ultimo tentativo era stato già condizionato dalle bandiere gialle provocate dal testacoda di Max Verstappen in curva 14, ma il guasto aveva comunque reso la vettura molto difficile da guidare. Dopo aver tagliato il traguardo, Russell ha ricevuto l'ordine di spegnere la monoposto e si è fermato in curva 1, causando una seconda neutralizzazione proprio nei secondi conclusivi del Q3.

Il pilota Mercedes aveva ottenuto il settimo tempo, diventato poi sesto per effetto della penalità inflitta al compagno Kimi Antonelli. Il britannico ha ammesso che un posto tra i primi tre sarebbe stato difficile, ma senza il problema tecnico avrebbe potuto lottare per una posizione migliore.

Mercedes cambia la power unit prima del GP Ungheria

Una volta recuperata la vettura, i tecnici Mercedes hanno verificato l'entità del danno e deciso di sostituire la power unit sulla monoposto di Russell. L'inglese in gara monterà quindi la quarta unità della stagione, ancora compresa nella dotazione consentita dal regolamento.

I nuovi componenti saranno della stessa specifica di quelli utilizzati in qualifica: l'intervento è quindi ammesso in regime di parco chiuso e non comporterà ulteriori penalità sulla griglia. Russell partirà regolarmente dalla sesta posizione, davanti ad Antonelli, confidando nel passo gara competitivo mostrato dalla Mercedes durante i long run del venerdì.