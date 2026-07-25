Cambia la griglia di partenza del GP Ungheria di F1: pesante penalità per Hamilton dopo le qualifiche

Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia del GP d’Ungheria per aver ostacolato Oscar Piastri durante le qualifiche. Il ferrarista perde la prima fila e arretra al quinto posto.

Cambia la griglia di partenza del GP d'Ungheria della Formula 1 2026 dopo le qualifiche dell'Hungaroring. Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Oscar Piastri durante una fase della sessione e sarà quindi costretto a partire dalla quinta casella nella gara di domenica.

Il pilota della Ferrari aveva concluso il Q3 in seconda posizione, a soli 12 millesimi dal poleman Lando Norris, ma i commissari FIA lo avevano convocato insieme a un rappresentante della scuderia di Maranello e al pilota della McLaren per analizzare l'episodio avvenuto alle 16:59.

La decisione è arrivata dopo l'analisi di video, telemetria, radio del team e immagini onboard. I commissari hanno accertato che il sette volte campione del mondo stava procedendo a velocità sensibilmente ridotta sulla traiettoria ideale all'ingresso di curva 1, mentre l'australiano sopraggiungeva nel proprio giro lanciato. Il ferrarista ha spiegato di aver appena concluso un giro veloce e di non aver ricevuto in tempo l'avviso radio sull'arrivo della McLaren, ma Piastri è stato comunque costretto ad allargare e ad abortire il tentativo. Per questo la FIA ha riconosciuto l'impeding non necessario e applicato la sanzione standard di tre posizioni in griglia.

Come cambia la griglia del GP Ungheria dopo la penalità a Hamilton

La penalità modifica soprattutto le prime tre file. Lando Norris conserva la pole position, mentre Charles Leclerc sale al secondo posto e partirà al suo fianco. Kimi Antonelli, penalizzato anche lui di tre posizioniper mancato rallentamento in occasione della bandiera gialla esposta per il testacoda di Verstappen scivola in settima posizione, con Oscar Piastri che avanza in terza posizione con che Hamilton scala dal secondo al quinto posto dietro anche a Max Verstappen.

La Ferrari perde dunque la possibilità di partire con entrambe le monoposto nelle prime tre posizioni, nonostante un weekend nel quale la SF-26 era stata il riferimento nelle prove libere e aveva sfiorato la pole con il 41enne di Stevenage.

Il sette volte iridato aveva mancato il miglior tempo per appena 12 millesimi, ma il suo risultato era rimasto sub iudice già pochi minuti dopo la conclusione del Q3. La convocazione riguardava la violazione, poi accertata, dell'articolo B4.1.1 del regolamento sportivo FIA, relativo all'ostruzione non necessaria di un'altra monoposto.

La nuova griglia di partenza del GP Ungheria di Formula 1

Con le penalità inflitta a Hamilton e Antonelli, Leclerc sale in prima fila accanto a Norris, mentre Piastri viene promosso al terzo posto davanti a Verstappen. Il pilota britannico della Ferrari retrocede dalla seconda alla quinta casella, ma conserva la posizione davanti a Russell e allo stesso Kimi Antonelli. L’ordine degli altri piloti resta quello determinato dalle qualifiche.

La nuova griglia di partenza del GP d'Ungheria di F1 2026:

1ª FILA: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Charles Leclerc (Ferrari)

2ª FILA: 3. Oscar Piastri (McLaren), 4. Max Verstappen (Red Bull)

3ª FILA: 5. Lewis Hamilton (Ferrari)*, 6. George Russell (Mercedes)

4ª FILA: 7. Kimi Antonelli (Mercedes)*, 8. Isack Hadjar (Red Bull)

5ª FILA: 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls), 10. Nico Hulkenberg (Audi)

6ª FILA: 11. Liam Lawson (Racing Bulls), 12. Pierre Gasly (Alpine)

7ª FILA: 13. Franco Colapinto (Alpine), 14. Gabriel Bortoleto (Audi)

8ª FILA: 15. Esteban Ocon (Haas), 16. Fernando Alonso (Aston Martin)

9ª FILA: 17. Oliver Bearman (Haas), 18. Carlos Sainz (Williams)

10ª FILA: 19. Alexander Albon (Williams), 20. Lance Stroll (Aston Martin)

11ª FILA: 21. Valtteri Bottas (Cadillac), 22. Sergio Perez (Cadillac)

*penalità di 3 posizioni in griglia