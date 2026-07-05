Hamilton graziato dai Commissari F1 dopo il GP Silverstone: la classifica della gara non cambia

Lewis Hamilton evita la penalità di 5 secondi dopo il GP di Silverstone: i Commissari FIA gli infliggono solo una reprimenda e la classifica finale della gara resta invariata.

La classifica del GP Silverstone di Formula 1 2026 non cambia. Lewis Hamilton se la cava con una reprimenda dopo la convocazione dai Commissari FIA al termine della gara vinta da Charles Leclerc con la Ferrari. Il britannico, terzo al traguardo davanti al pubblico di casa, era finito sotto investigazione per una presunta violazione dell'articolo B1.8.4 del regolamento sportivo, legato al rispetto delle istruzioni impartite tramite segnali, bandiere e luci. Nello specifico il 41enne di Stevenage era investigato per non aver rispettato la bandiera gialla estratta nel momento in cui l'Audi di Hulkenberg si è piantata in pista.

Per il pilota della Ferrari il rischio era enorme. Una penalità di 5 secondi avrebbe infatti cancellato il podio conquistato in pista, facendolo scivolare molto indietro nella classifica finale a causa del gruppo ricompattato dalla Safety Car negli ultimi giri. Il sette volte campione del mondo aveva chiuso con appena 377 millesimi di vantaggio su Lando Norris e con distacchi ridottissimi rispetto agli altri piloti alle sue spalle.

Hamilton evita la penalità dopo il GP Silverstone e mantiene il podio

La decisione dei Commissari salva dunque il terzo posto di Hamilton, che resta sul podio insieme al vincitore Charles Leclerc e a George Russell, secondo con la Mercedes. Il procedimento era scattato dopo la gara, quando il sette volte iridato e un rappresentante della scuderia di Maranello erano stati convocati per chiarire l'episodio contestato.

La reprimenda chiude così una domenica già complicata per il sette volte campione del mondo. Hamilton aveva infatti già scontato in gara 5 secondi di penalità per falsa partenza, ma era riuscito comunque a rimontare fino al secondo posto, sfumato poi nel finale per la scelta, contraria a quella di Russell, di fermarsi ai box in regime di Safety Car con cui si è conclusa la corsa. Una nuova sanzione cronometrica avrebbe trasformato definitivamente il suo GP di casa in una beffa. Resta invece invariato l'ordine d'arrivo: Leclerc vince il GP della Gran Bretagna, Russell chiude secondo e Hamilton conserva il terzo posto. Alle loro spalle restano Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Pierre Gasly.

La classifica della gara del GP della Gran Bretagna non cambia

La decisione è pesante anche per il Mondiale. Senza penalità, Hamilton mantiene i 15 punti del terzo posto e sale a quota 147 nella classifica piloti, restando terzo alle spalle dei due Mercedes Kimi Antonelli e George Russell. La Ferrari conserva invece il bottino pieno del weekend: vittoria con Leclerc e podio con Hamilton, per un risultato fondamentale nella classifica costruttori.

Il GP di Silverstone si chiude così con un doppio sorriso per Maranello: il trionfo di Leclerc su una pista che alla vigilia sembrava complicata per la SF-26 e il podio salvato di Hamilton dopo l'investigazione FIA. Una reprimenda, non una penalità: quanto basta per evitare che la classifica del GP della Gran Bretagna venga riscritta dopo la bandiera a scacchi.

L'ordine d'arrivo del GP Silverstone F1 2026 resta invariato