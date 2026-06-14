Formula 1 oggi, orari TV del GP Barcellona in Spagna su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, Hamilton in prima fila

George Russell ha conquistato la terza pole position della stagione. L'inglese ha piegato per appena 64 millesimi su Lewis Hamilton. Terzo posto per Kimi Antonelli, a 319 millesimi. Solo decimo Leclerc, che ha commesso un errore in Q3 e non ha realizzato nemmeno un tentativo. Quarto Norris, quinto Verstappen.