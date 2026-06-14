Formula 1 oggi, orari TV del GP Barcellona in Spagna su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, Hamilton in prima fila

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Barcellona-Catalunya. Russell in pole nella griglia di partenza davanti a Hamilton e Antonelli dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la corsa del Montmeò in chiaro in differita su TV8 alle 18:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Barcellona
1ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari)
2ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren)
3ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull)
4ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls)
5ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Charles Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)
7ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine)
8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)
10ª fila: Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)
Gli orari del GP di oggi: a che ora parte la F1
Il Gran Premio di Barcellona, che si terrà per l'ultima volta, prenderà il via alle ore 15. Orario canonico per le gare europee. Diretta TV solo su Sky.
Tempi e risultati delle qualifiche di Formula 1: i verdetti della lotta per la pole
George Russell ha conquistato la terza pole position della stagione. L'inglese ha piegato per appena 64 millesimi su Lewis Hamilton. Terzo posto per Kimi Antonelli, a 319 millesimi. Solo decimo Leclerc, che ha commesso un errore in Q3 e non ha realizzato nemmeno un tentativo. Quarto Norris, quinto Verstappen.
Le caratteristiche del circuito di Barcellona per il GP di F1
Correranno 66 giri i piloti oggi al Montmelò, il circuito che tutti conoscono meglio. Perché è quello in cui ogni anno si tengono i test, oltre che dal 1991 si corre in F1. 14 curve, 9 a destra, ogni tornata è di 4.657 chilometri. Le gomme si usurano tanto, due o tre i pit stop oggi. Il compromesso aerodinamico è fondamentale.
Dove vedere il GP Barcellona di Formula 1 in TV e streaming
Il GP di Barcellona, che si terrà per l'ultima volta dopo trentasei anni consecutivi in Formula 1, scatterà alle 15 ora italiana. La gara di F1 si potrà seguire in diretta TV solo su Sky – canali 201 e 207 – mentre la diretta streaming sarà per abbonati di NOW e Sky, che possono utilizzare Sky Go. In chiaro c'è la differita su TV8, con conseguente streaming su tv8.it.
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi a Barcellona
1ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari)
2ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren)
3ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull)
4ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls)
5ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Charles Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)
7ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine)
8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)
10ª fila: Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)
Formula 1, oggi il GP Barcellona: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Gran Premio di Barcellona oggi in programma al circuito del Montmelò. Si parte alle ore 15. Diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. In chiaro c'è la differita su TV8 a partire dalle ore 19.