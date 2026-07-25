L’agente di Thiago Motta: “Non siamo mai stati contattati dall’Italia, sarebbe stato un onore”

L’agente di Thiago Motta, Alessandro Canovi, ha smentito a Fanpage qualsiasi contatto tra la Nazionale Italiana e il tecnico ex Juventus per il ruolo di nuovo Ct degli azzurri: “Sarebbe stato un onore”.

Dopo il no di Pep Guardiola al ruolo di Ct della Nazionale Italiana, ecco che la lista dei nomi candidati a occupare la prestigiosa panchina azzurra inizia a farsi interessante. Tra Andrea Pirlo – il favorito – e Roberto Mancini è spuntato anche Thiago Motta. L'ex allenatore della Juventus, il quale fu esonerato dai bianconeri a marzo del 2025 senza riuscire nemmeno a concludere la sua prima stagione alla Vecchia Signora, era finito tra i possibili allenatori contattati da Paolo Maldini, Leonardo e Giovanni Malagò. Ebbene, Fanpage ha contattato telefonicamente il suo agente, Alessandro Canovi, che ha però smentito categoricamente tutto:

"Non siamo mai stati contattati dalla Nazionale ma chiaramente sarebbe stato un onore se ci avessero chiamati". Thiago Motta dunque non ha avuto alcun contatto con gli uomini della Nazionale Italiana a cui è stato affidato il compito di rilanciare il calcio nel nostro paese. A questo punto il cerchio si restringe ulteriormente ai nomi di Pirlo e Mancini che restano i due fortemente candidati a prendere il posto di Gattuso e di Silvio Baldini che aveva assunto quel ruolo solo per le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Pirlo resta però il favorito.

Thiago Motta durante la sua esperienza alla Juventus.

A questo punto Thiago Motta resta in attesa, come tanti altri allenatori, della giusta proposta per un nuovo progetto di rilancio dopo le esperienze in Serie A. C'è da dire che l'allenatore è stato abbastanza bersagliato negli ultimi tempi. Sicuramente ci saranno riletture anche del suo operato dato che si tratta di un tecnico che ha fatto benissimo a Bologna nonché alla stessa Juventus nonostante i risultati non siano stati quelli auspicati dalla società bianconera che ha poi pensato di esonerarlo. La sensazione è che forse, soprattutto sui social, Thiago Motta sia stato fatto passare quasi per incompetente quando invece è sicuramente un allenatore più che preparato.

Thiago Motta con Zirkzee a Bologna.

Basti pensare che a Bologna, Thiago Motta, è arrivato quinto conquistando una storica qualificazione in Champions, e allo Spezia ha salvato la squadra con una giornata d'anticipo. Nei mesi passati si era anche parlato di un interessamento per lui da parte del Bayer Leverkusen confermando la sua ferma volontà di essere aperto a qualsiasi tipo di proposta. Per ora la Nazionale Italiana, come sottolineato da Canovi, non è da prendere in considerazione dato che non c'è stato alcun contatto con la Federazione e dunque Thiago resta in attesa di capire quale sarà il progetto per rilanciarsi e dimostrare – se ancora ce ne fosse bisogno – il suo valore ed enorme potenziale.