Celtic-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Oggi si gioca alle 16:00 italiane la prima amichevole ufficiale del nuovo Milan di Amorim: a Glasgow contro il Celtic campione di Scozia.

La partita Celtic-Milan, amichevole di prestagione, si gioca oggi sabato 25 luglio 2026 al Celtic Park di Glasgow in una trasferta di prestigio in cui la nuova squadra allenata da Amorim avrà occasione di mettersi alla prova anche se non a pieno organico e con un mercato solo all'inizio. L’orario di inizio è alle 15:00 locali (16:00 in Italia). DAZN e Sky seguiranno la diretta TV e streaming.

Dove vedere Celtic-Milan, in diretta TV e in streaming: il canale a pagamento

Nel mese di luglio e agosto, tutti gli abbonati ai piani DAZN Family e DAZN Full potranno seguire, incluso nel proprio abbonamento, il meglio delle amichevoli estive, tra cui tutte le partite delle big della Serie A Enilive che comprende anche Celtic-Milan. I tifosi rossoneri abbonati poteranno così osservare sia in TV sia in streaming la prima uscita ufficiale di Amorim. Lo stesso vale per chi ha l'abbonamento a Sky Sport. Non è prevista invece nessuna trasmissione in chiaro, sia in televisione sia online.

Primo test per Amorim: la nuova filosofia e le possibili scelte

È questo il primo vero test per il nuovo Milan di Ruben Amorim, che sta imprimendo una vera rivoluzione tattica alla squadra dopo la conclusione della parentesi dell'Allegri bis con l'amaro epilogo fuori dalla Champions. Per i rossoneri è sicuramente un’occasione importante per testare idee, intensità e automatismi contro un avversario fisico e motivato come il Celtic di Martin O’Neill, campione scozzese in carica, in un ambiente caldo e storico come Paradise. Anche perché Amorim sta rivoluzionando tutto sul fronte tattico e mentale. Sta portando il proprio credo calcistico, offrendo soluzioni dal basso, con un pressing alto e aggressivo e la costruzione con verticalità, possesso fluido ma proattivo. Un’identità fatta di intensità e recuperi rapidi proponendo come modulo di riferimento base il 3-4-2-1.

In questa fase del ritiro Amorim sta lavorando con chi c’è, aggregando giovani e provando soluzioni in attesa di avere tutti i titolari e capire cosa gli offrirà il mercato estivo. L’amichevole contro il Celtic sarà preziosa per vedere sul campo quanto i concetti stanno entrando sin da subito nella testa dei giocatori. Dopo la trasferta di Glasgow, il Milan continuerà la propria preparazione con altre due sfide internazionali di assoluto prestigio già segnate in calendario da tempo: il derby contro l'Inter in Australia, poi il confronto con il Manchester United in Polonia.

La probabile formazione del Milan di Amorim è al momento un rebus anche se sul modulo da schierare non ci saranno dubbi. In attesa del recupero e del rientro di tutti i titolari, in porta si partirà con Terracciano per la difesa a tre composta da De Winter, Pavlovic e Tomori. Tutte vecchie e rodate conoscenze come sugli esterni di centrocampo: Salemaekers e Esutpinan a spingere mentre in mezzo le coordinate le daranno i soliti Rabiot e Modric. L'unica punta sarà Ramos con Pulisic e Leao a fare da raccordo al portoghese.

Probabile formazione Milan (3-4-2-1): Terracciano; De Winter, Pavlovic, Tomori; Estupinan, Modric, Rabiot, Saelemaekers; Pulisic, Leao; Ramos.