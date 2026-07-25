Serie A
video suggerito
video suggerito

Standard Liegi-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Standard Liegi-Juventus si gioca oggi alle 20. Diretta tv e streaming in chiaro gratis collegandosi al sito juventus.com oppure attraverso la app ufficiale. Gara trasmessa anche da DAZN.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

La Juventus gioca questa sera alle 20 in Belgio la seconda amichevole del precampionato. È lo Standard Liegi l'avversario che i bianconeri, reduci dallo 0-0 nel primo test con il Basilea, affrontano allo Stade Maurice Dufrasne. La squadra di Luciano Spalletti è un cantiere aperto e il match odierno aiuterà a definire le strategie di mercato: chi non rientra nei piani sarà ceduto per finanziare i colpi in entrata. La gara di oggi può essere seguita in diretta tv su DAZN (per gli abbonati) oppure in chiaro gratis collegandosi al sito ufficiale juventus.com oppure attraverso la app del club.

Nel calendario delle gare estive quella odierna è la penultima in Europa. Il 31 luglio (ore 18), a Torino, ci sarà l'incontro con il Nizza poi la squadra sarà di scena in Cina e in Australia: il 5 agosto match con il Chelsea a Hong Kong, l'8 agosto con l'Inter a Perth e sempre a Perth contro il Palermo l'11 agosto. Una volta rientrata in Italia, la Juve disputerà la consueta sgambatura "in famiglia": 17 agosto, con al Next Gen sparring partner che farà da prologo al debutto in campionato (23 agosto, 18:30, col Frosinone).

Standard Liegi-Juventus, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita

La Juventus scende in campo alle 20 per affrontare un avversario che è un po' avanti nella preparazione considerato che il campionato belga inizia prima (7-8 agosto) della Serie A. Per vedere gratis la sfida con lo Standard Liegi ci si può sintonizzare sul sito ufficiale della società, juventus.com (previo registrazione), oppure utilizzare la app bianconera scaricabile dallo store online. La diretta tv e in streaming dell'incontro va in onda anche su DAZN (per abbonati).

Leggi anche
Celtic-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Come arriva la Juve all'amichevole con lo Standard

Spalletti deve fare ancora a meno di Yildiz, che sta svolgendo lavoro differenziato per recuperare la migliore condizione dopo aver superato la tendinopatia al ginocchio. Non è l'unico calciatore che manca: Jeff Ekhator è fermo dopo l’infortunio di Basilea; Jonathan David è ancora in vacanza dopo i Mondiali così come Teun Koopmeiners, Gleison Bremer, Weston McKennie e Francisco Conceiçao. La novità è costituita dal neo acquisto, Celik, soffiato alla Roma.

Le probabili formazioni di Standard Liegi-Juventus

La formazione della Juve schierata da Spalletti risente delle assenze in rosa. A Liegi il tecnico farà ancora leva in attacco su Arek Milik e Lois Openda. Ci sarà Celik, preso a parametro zero dalla Roma.

Standard Liegi (4-4-2): Epolo; Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen; Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Mohr; Nkada, Nsimba. All.: Vincent Euvrard.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Zhegrova, Miretti, Boga; Openda. All.: Spalletti.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica
Immagine
Perché tutti hanno paura di diventare CT, il lavoro più facile e difficile del mondo
Andrea Pirlo ha detto sì alla Nazionale, sarà il nuovo allenatore dell'Italia: contratto fino al 2030
Pep Guardiola rifiuta la panchina dell'Italia per "motivi personali", il no con un messaggio nella notte
Con quale faccia si presenteranno con Pirlo dopo aver venduto il sogno Pep?
Maurizio De Santis
Anche Gigi Buffon ha detto no all'Italia, i motivi del rifiuto dell'ex portiere all'offerta di Maldini e Leonardo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views