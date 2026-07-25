Standard Liegi-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Standard Liegi-Juventus si gioca oggi alle 20. Diretta tv e streaming in chiaro gratis collegandosi al sito juventus.com oppure attraverso la app ufficiale. Gara trasmessa anche da DAZN.

La Juventus gioca questa sera alle 20 in Belgio la seconda amichevole del precampionato. È lo Standard Liegi l'avversario che i bianconeri, reduci dallo 0-0 nel primo test con il Basilea, affrontano allo Stade Maurice Dufrasne. La squadra di Luciano Spalletti è un cantiere aperto e il match odierno aiuterà a definire le strategie di mercato: chi non rientra nei piani sarà ceduto per finanziare i colpi in entrata. La gara di oggi può essere seguita in diretta tv su DAZN (per gli abbonati) oppure in chiaro gratis collegandosi al sito ufficiale juventus.com oppure attraverso la app del club.

Nel calendario delle gare estive quella odierna è la penultima in Europa. Il 31 luglio (ore 18), a Torino, ci sarà l'incontro con il Nizza poi la squadra sarà di scena in Cina e in Australia: il 5 agosto match con il Chelsea a Hong Kong, l'8 agosto con l'Inter a Perth e sempre a Perth contro il Palermo l'11 agosto. Una volta rientrata in Italia, la Juve disputerà la consueta sgambatura "in famiglia": 17 agosto, con al Next Gen sparring partner che farà da prologo al debutto in campionato (23 agosto, 18:30, col Frosinone).

Standard Liegi-Juventus, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita

La Juventus scende in campo alle 20 per affrontare un avversario che è un po' avanti nella preparazione considerato che il campionato belga inizia prima (7-8 agosto) della Serie A. Per vedere gratis la sfida con lo Standard Liegi ci si può sintonizzare sul sito ufficiale della società, juventus.com (previo registrazione), oppure utilizzare la app bianconera scaricabile dallo store online. La diretta tv e in streaming dell'incontro va in onda anche su DAZN (per abbonati).

Come arriva la Juve all'amichevole con lo Standard

Spalletti deve fare ancora a meno di Yildiz, che sta svolgendo lavoro differenziato per recuperare la migliore condizione dopo aver superato la tendinopatia al ginocchio. Non è l'unico calciatore che manca: Jeff Ekhator è fermo dopo l’infortunio di Basilea; Jonathan David è ancora in vacanza dopo i Mondiali così come Teun Koopmeiners, Gleison Bremer, Weston McKennie e Francisco Conceiçao. La novità è costituita dal neo acquisto, Celik, soffiato alla Roma.

Le probabili formazioni di Standard Liegi-Juventus

La formazione della Juve schierata da Spalletti risente delle assenze in rosa. A Liegi il tecnico farà ancora leva in attacco su Arek Milik e Lois Openda. Ci sarà Celik, preso a parametro zero dalla Roma.

Standard Liegi (4-4-2): Epolo; Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen; Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Mohr; Nkada, Nsimba. All.: Vincent Euvrard.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Zhegrova, Miretti, Boga; Openda. All.: Spalletti.