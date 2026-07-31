La vita privata di Franco Baresi: la moglie Maura, i figli Edoardo e Giannandrea, le difficoltà finanziarie

Franco Baresi è scomparso a 66 anni dopo aver lottato contro un tumore polmonare. Straordinario campione, fuori dal campo ha mantenuto una estrema privacy sulla propria vita, preferendo sempre un profilo basso per sé e i suoi cari.

Se in campo parlava poco ma si faceva capire benissimo, anche nella sua vita privata Franco Baresi ha mantenuto fino alla fine un velo di riservatezza. Fino alla sua scomparsa, anche sul fronte personalissimo della propria malattia, sempre all'interno dei confini di una privacy che ha fatto da contraltare alla gloria e alla fama guadagnata in 20 anni di successi con il Milan e la Nazionale. Sposato da sempre con Maura Lauri, ha due figli: il primogenito Edoardo, nato nel 1991 a Città del Messico e Giannandrea, arrivato nel 1997, di nazionalità russa e adottato dalla coppia. Lontano dal campo ha vissuto anche momenti difficili, sempre superati con l'umiltà e la tranquillità di chi ha saputo sempre come fare per vincere le proprie battaglie.

Franco Baresi, una vita privata nel segno della riservatezza e dell'umiltà

Franco Baresi ha sempre fatto parlare il campo al posto del gossip e una volta ritirato dalle scene sportive la parola d'ordine generale nella sua vita e attorno alla sua famiglia è stata semplicemente una: privacy. Uomo dotato di grande serietà e riservatezza, insieme alla moglie Maura Lauri ha preferito stare il più possibile lontano dai riflettori ed evitare di attirarsi attenzioni pubbliche, riservando le poche occasioni a momenti unici e iconici, come per le Olimpiadi di Milano-Cortina o rarissime e organizzate interviste, spesso sotto il segno rossonero del Milan, con cui ha mantenuto un rapporto saldissimo anche dopo la conclusione della propria carriera.

Una scelta di vita che si è riversata inevitabilmente anche sulla propria famiglia su cui non sono molte le informazioni riguardo ai due ragazzi: di Edoardo e di Giannandrea si sa semplicemente che entrambi hanno deciso di vivere lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e dello sport, non seguendo le orme del padre. Pochissime notizie sulla loro carriera professionale, ancor meno apparizioni pubbliche. La famiglia Baresi è tornata alla ribalta delle cronache in qualche occasione semplicemente per alcuni problemi economici e finanziari che l'hanno sua malgrado coinvolta.

Franco Baresi con la sciarpa del Milan an collo: il legame con la società rossonera è rimasto saldissimo fino all'ultimo

Franco Baresi e le difficoltà economiche: sempre uscito a testa alta

Gran scalpore, ad esempio, suscitò l’accusa mossa nei confronti della moglie Maura Lari, nel 2005: fu arrestata per associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Stando agli inquirenti, aveva sfruttato la sua rete di contatti per avvicinare potenziali vittime tra i VIP, in un caso di ricettazione di auto di lusso nell'operazione "Prestige Cars". Alla fine, comunque, ne uscì totalmente pulita. Precedentemente, il nome di Franco Baresi, a cavallo tra anni 90 e i primi 2000, fu legato invece ad un'altra vicenda infelice legata al collasso di "Credieuronord" un piccolo istituto di credito fondato nel 2000 e subito travolto dai debiti. Il nome di Baresi figurò tra i clienti illustri incastrati nel tracollo della banca, perdendo importanti somme e garanzie prestate attraverso intermediari e consulenti inadeguati.

Lo stesso Franco Baresi si trovò al centro delle polemiche in un filone d'inchiesta ai danni di un gallerista d'arte di Torino, a cui erano state sottratte preziose tele che transitavano, secondo l'accusa, nell'abitazione dell'ex calciatore per fare da "garanzia" e aumentare il valore percepito per la rivendita. Per chiudere la vicenda ed evitare strascichi legali prolungati, Baresi scelse la via del patteggiamento.

Il legame indissolubile col Milan, la scoglio sicuro di Franco Baresi

Tutte vicissitudini che portarono anche ad un rafforzamento con il Milan che non ha mai abbandonato la sua bandiera: dei rossoneri prima divenne allenatore delle giovanili e poi vicepresidente onorario, permettendogli in questo modo una stabilità professionale e un solido sostentamento economico. E che hanno contribuito a rinverdire e consolidare il mito di uno dei calciatori più amati e rispettati d'ogni tempo, capace di andare oltre campanilismi e faziosità di tifosi.